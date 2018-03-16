妹子call in撩「想跟你一起玩遊戲！」 館長神回…網讚爆

2018年03月16日 15:35 杜炤佑

(影片取自youtube／寶寶愛館長)

值得讚許！日前館長在直播中接粉絲的Call in電話，沒想到接連好幾通都是女生打進來的，甚至有妹子大喇喇地和館長告白：「想請問怎麼樣可以跟你一起玩遊戲？」結果館長沉默許久後，回答的方式讓網友看了直呼「好男人！」

直播中，館長先是接到了一通女生打的電話，對方不僅大方的表明很喜歡館長，還問：「怎麼樣可以跟你一起玩遊戲？」館長沉默了幾秒後，先是反問她：「一起玩遊戲？為什麼要跟我一起玩遊戲？」、「跟你一起玩遊戲我就離婚囉！挖Ｘ」，便婉拒了女粉絲的請求。

對此，其他網友們紛紛留言「館長怕老婆誤會，面對女粉絲總是一臉正經八百的」、「館長做了很好的示範，有句老話說的好，色字頭上一把刀，現在台灣的女生地位很高了，男生要懂得保護自己」「館長很讚懂得愛惜羽毛」、「很多人說館長因為怕館嫂生氣才故意在妹子面前裝正經，我覺得如果館長不在意館嫂的感受，會這樣做嗎？」。

館長對聊天室的粉絲說：「你們這些人厚，有妹的時候聊天室都這麼嗨！都在刷比快的。」(圖/寶寶愛館長youtube)

後來接連兩通也都是女粉絲打進來，期間不僅問了館長崇拜哪些企業家或政治家外，還詢問了有關幼教的問題。不過這些女粉絲的call in也讓聊天室暴動，讓館長直說：「你們這些人厚，有妹的時候聊天室都這麼嗨！都在刷比快的。」