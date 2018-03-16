妹子call in撩「想跟你一起玩遊戲！」 館長神回…網讚爆

妹子call in撩「想跟你一起玩遊戲！」 館長神回…網讚爆(圖/寶寶愛館長youtube)

友善列印
(影片取自youtube／寶寶愛館長)

值得讚許！日前館長在直播中接粉絲的Call in電話，沒想到接連好幾通都是女生打進來的，甚至有妹子大喇喇地和館長告白：「想請問怎麼樣可以跟你一起玩遊戲？」結果館長沉默許久後，回答的方式讓網友看了直呼「好男人！」

直播中，館長先是接到了一通女生打的電話，對方不僅大方的表明很喜歡館長，還問：「怎麼樣可以跟你一起玩遊戲？」館長沉默了幾秒後，先是反問她：「一起玩遊戲？為什麼要跟我一起玩遊戲？」、「跟你一起玩遊戲我就離婚囉！挖Ｘ」，便婉拒了女粉絲的請求。

對此，其他網友們紛紛留言「館長怕老婆誤會，面對女粉絲總是一臉正經八百的」、「館長做了很好的示範，有句老話說的好，色字頭上一把刀，現在台灣的女生地位很高了，男生要懂得保護自己」「館長很讚懂得愛惜羽毛」、「很多人說館長因為怕館嫂生氣才故意在妹子面前裝正經，我覺得如果館長不在意館嫂的感受，會這樣做嗎？」。

妹子call in撩「想跟你一起玩遊戲！」 館長神回…網讚爆 館長對聊天室的粉絲說：「你們這些人厚，有妹的時候聊天室都這麼嗨！都在刷比快的。」(圖/寶寶愛館長youtube)

後來接連兩通也都是女粉絲打進來，期間不僅問了館長崇拜哪些企業家或政治家外，還詢問了有關幼教的問題。不過這些女粉絲的call in也讓聊天室暴動，讓館長直說：「你們這些人厚，有妹的時候聊天室都這麼嗨！都在刷比快的。」

汽車達人遭譙「不懂開車」 他... 霸氣正妹槓酒空「圈粉無數」反...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。