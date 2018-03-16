霸氣正妹槓酒空「圈粉無數」反哀求：別再加好友了！

霸氣正妹槓酒空「圈粉無數」反哀求：別再加好友了！（圖／翻攝自《爆廢公社》）

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／綜合報導
霸氣正妹槓酒空「圈粉無數」（影片取自YouTube/爆料公社4.0）

開心聚會卻遇到酒空鬧場，肯定很掃興！高雄一名羅姓女子日前與友人在台南安南區一間麥當勞直播上網，沒想到卻遇上一名喝醉酒的林姓男子不斷在店內朝著服務生大聲咆哮，她只不過轉頭看了對方一眼卻成為箭靶，不斷被大小聲，氣得她反唇相譏，如今影片曝光，羅女霸氣模樣反倒是「圈粉無數」，不少網友湧進她的臉書想加她好友，卻也讓她飽受困擾。

羅女在臉書《爆廢公社》發文表示，當時她與友人正在進行直播，怎料卻碰上醉漢在店內咆哮，她只不過轉頭看了對方一眼，對方就衝向前來對她大小聲，她也不甘示弱的回嗆「喝酒比較厲害是不是？」醉漢聽到以後相當不悅，反嗆對方「妳什麼名字？」羅女則霸氣回應「羅X馨」，氣焰不輸醉漢，更讓不少網友懾服。

霸氣正妹槓酒空「圈粉無數」反哀求：別再加好友了！ 羅女發聲明還原現場狀況。（圖／翻攝自臉書）

同樣在場的年輕人貌似看不慣醉漢的囂張態度，忍不住衝上前對著男子狂毆，「林北看你欺負女生就是心情不好啦！」一行人就這樣從店內打到店外，等到警方獲報後趕抵現場，幾個年輕人早已跑得不知去向，而醉漢則被扭送警局，結束這場鬧劇。

不少網友因為懾服於羅女的霸氣之舉，不僅向她遞交臉書好友邀請，還留言狂讚「好想認識羅X馨」、「X馨讓我戀愛了」「羅X馨我要當妳的粉絲！」；對於網友的熱情，羅女事後則在私人臉書上求饒，「不好意思！麻煩大家別再加好友了，我訊息塞爆了，有點困擾，想快點平息這塊風波，謝謝你們。」

文章來源：爆料公社

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