2018年03月16日 16:03 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

「我媽媽打電話來，要我不要再生第二個了，她說我們會養不起，好好好，不要哭，不要哭了。」小慈一邊推著娃娃車，安撫著兩歲大的女兒，一邊說著，嬰兒車裡的小娃娃才不管大人正在說啥，想鬧就鬧，想哭就哭，小慈每說一句話，總要中斷好幾次，「我媽說我們住台北太遠了，她沒辦法幫忙帶，加上我們又還沒買房子，再多生一個小孩，會吃土。」

【想生卻遭親友勸阻 收入太少會吃土】

六年級生的小慈，很愛小孩，本想再生一個，親友們紛紛勸阻，經濟能力是主要因素，「我現在的年薪大概80幾萬，我媽媽上次就感歎說，栽培我到研究所畢業，才賺這一點。」80幾萬的年收，是小慈工作十七年後的成果，恰巧的很，小慈媽媽退休時的年收也是這數字，媽媽只有國小學歷，在公股行庫工作，從工友做到專員，安穩退休，看到女兒念這樣多書，賺得跟沒念書的自己差不多，常覺得這時代到底怎麼了，心疼女兒生活壓力大，常從南部打電話到台北「勸生」，不是勸多生，是勸阻生，多子多孫多福氣，這種夢，太貴了，養不起也作不起。

【七年級生富裕長大 困在窮世代作不起生育夢】

「我跟我男友有打算要結婚，現在拼命存錢，生小孩？我不敢生耶！嘿嘿嘿嘿。」華華頑皮的說著，她是我以前的屬下，轉換工作跑道後找我聊生涯規劃，換工作薪水加了六千，收入增加，月月光的帳戶終於有存款，前途出現亮光，卻還是難以抵擋大環境的黑暗，對未來的景氣，還是不樂觀。

她的爸爸是會計師，從小她跟妹妹們常常出國玩，上館子吃飯，沒嘗過苦日子的滋味，傻傻地從屏東來台北工作，才知道想住間不起眼，有窗戶可以透透氣的小套房，房租要一萬多起跳，初次脫離父母的照顧，感受到民間疾苦與生活的壓力，好險有男友陪伴，愛情是高物價城市中精神上的城堡，有愛情她就是公主，穩定交往想結婚卻不想生，原因挺有趣。

「拜託！我爸媽讓我從小過得這樣好，我覺得不管我怎樣努力，都不可能讓我的小孩過這樣的好日子，把小孩生下來，讓他們過苦日子，我一定會覺得很抱歉，這樣會很內疚耶！我不要。」她說很多七年級生都這樣想，她們生活富裕長大，長大後卻無法讓下一代繼續過好日子，乾脆不要生，免得拖累小孩。

【低薪長工時 年輕人成一胎化跟不生教的信徒】

生小孩這事情，在我爸媽那個年代是「跨過去」就會有一個蹦出來，一不小心還好幾個，在這個時代，生小孩卻成為一個需要勇氣開外掛的事情，不論六年級生、七年級生，誰都看得出來不生小孩，不是不愛小孩，主要卡關在經濟上，日子淪為活下去容易，活得好不容易的窘境，經濟壓力讓年輕人自動自發變成一胎化或者不生教的信徒，低薪難解，上班作功德，生孩子這事情可能也只能燒香拜拜，祈求下輩子出生在好人家，才有子孫滿堂的機會。

我有些朋友薪水不錯，小孩生了兩個（沒想到生小孩居然也能成為另類經濟指標），在台灣長工時的情況下，養育小孩的時間是擠出來的，常常下班後就趕著去保母家接小孩，媽媽爸爸悠閒逗弄著小孩，和樂的畫面只會出現在夢裡，真實情況是大寶哭、二寶叫，下班後繼續過著焦頭爛額第二輪班的日子，也難怪社會學家霍希爾德說：「第一個孩子耗盡夫妻精力，第二個孩子引爆婚姻危機。」，生孩子這事情，政府說是動搖國本的國安問題，茲事體大，諷刺的是給的奧援卻這樣少，養大孩子，只能靠自己。

其實大家都明白；只要能解決低薪、高工時、高房價的問題，讓年輕人有錢生、有時間養、有地方住，情況就能舒緩，治標不如治本，勞工政策絕對會牽動生育率，縮短工時，讓大家有時間做人，才是真正的作功德，假如經濟發展無法給下一代希望，誰願意生兒育女呢？

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