加蔥煎很好吃！他去漁港買「4顆龍蛋」 知道真相後怒了

加蔥煎很好吃！他去漁港買「4顆龍蛋」 知道真相後怒了(圖/爆系廚藝訓練學院)

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許多人為了買到新鮮的海產，都會到漁港附近的攤販購買海鮮，但日前就有網友在港邊碰上一名魚販阿婆推銷，表示是大型魚卵，相當稀有，於是他就買了4顆回家，沒想到煮完試吃既食之無味，事後更發現阿婆口中的魚卵竟是鯊魚的精囊，氣得讓他怒罵：「騙我花錢呷洨！」

男網友在臉書「爆系廚藝訓練學院」PO文表示，日前到漁港遊玩時，聽到一位魚販阿桑大力推薦「恐龍蛋」，上前追問後，對方說是「大型魚的卵」，且相當稀有，阿婆還告訴原PO，「回去加蔥煎就很好吃」，於是他便買了4顆回家。

原PO回家烹煮後，發現吃起來口感就和蔥油餅差不多，且一點味道都沒有，於是就詢問了在日本料理店工作的友人，才發現原來這不是什麼大型魚的卵，而是鯊魚的精囊，讓他劈頭大罵：「X你攤販阿桑，騙我花錢呷洨」、「要是知道大型魚是鯊魚，我打死也不買！」

加蔥煎很好吃！他去漁港買「4顆龍蛋」 知道真相後怒了 原PO回家烹煮後，發現吃起來口感就和蔥油餅差不多，且一點味道都沒有。(圖/爆系廚藝訓練學院)

魚卵的照片曝光後，引起許多網友討論「有嘉明的味道嗎？」、「那你有配胖（麵包）嗎？」、「公鯊洨」、「這是一個吃洨的故事」、「往好的地方想～吃什麼不就補什麼嗎？」

不過，也有不少網友安慰原PO，並表示魚鰾很珍貴，「不會啦！烏魚鏢不是也很好吃」、「老闆知道你吃這個更補」、「高級餐廳賣hen貴捏」、「這在日本屬於高檔美食」。

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