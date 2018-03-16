一天「4社團7活動1工作」 台大生規劃時間方法超強大！

一天「4社團7活動1工作」 台大生規劃時間方法超強大！(圖片／本報系資料照片)

友善列印
／綜合整理

有一名台大生發文分享自己日常生活中是怎麼掌控時間的方法引發網友熱議！他表示自己兼顧課業的同時每天還塞了12個活動，而他也大方分享方法，認為一切要從「昨晚」規劃開始，才不會浪費時間！

一名台大生在論壇「嘰咕Park」發文分享自己在時間管理上的方式，他表示自己現在共參加了4個社團，接了7個活動，還兼差1個工作室，近日甚至還打算去打工，他認為「一日之計在於『昨晚』，一周的計畫應該在前一個禮拜就寫清楚」。他透露，自己習慣以「小時」安排計畫，以課表為優先，再來是按順序排定社團、演講及其他活動等，並指出「起床時間」必須要規劃衡量好，才不會因為賴床而白白浪費了整個早上的時間，做出計畫至少能接著做下一件安排好的事。

他強調，也不能將時間都排到太滿，像是他會留給自己每小時10分鐘的休息時間、每天有一個小時是完全不排任何行程，如此一來自己也能有喘息的空間，倘若碰上突發事件打亂計畫，也能有彈性的運用空下的時間補上原來的的計畫。功課方面，他坦言自己真的不是學霸級的人物，大考前都會提早幾個星期做準備，雖說都順利通過考試，但偶爾還是會在及格邊緣遊走。

超有效利用時間的管理能力，讓許多網友感到佩服，紛紛留言表示，「台大真的很不一樣哈哈」、「真的很強大」、「真的超厲害的！時間管理真的是一大學問啊」、「雖然很佩服～可是大學不廢一下，未來就沒有機會耍廢了」、「時間規劃真的是一個永遠的課題」、「好強大的執行力」。

文章來源：嘰咕Park

加蔥煎很好吃！他去漁港買「4... 他擠顆痘感染...被發病危通...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。