他擠顆痘感染...被發病危通知 醫師提醒：這3角區域不要擠！

他擠顆痘感染...被發病危通知 醫師提醒：這3角區域不要擠！(圖片／取自達志影像)

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不少人看到臉上冒痘痘，總是會手癢去擠它，但這樣一個小動作其實超危險！在大陸就有一名國中生，用手擠了臉上的痘痘後，引發感染，甚至被醫院發出病危通知，檢查過後發現該名國中生感染了「超級細菌」。事實上，台灣也曾有過類似病例，一名女子因為用手擠了鼻翼上的痘痘後，結果引發蜂窩性組織炎。

根據《浙江新聞》報導，一名15歲的林姓國中男學生，某日擠破了額頭處的痘痘後，開始出現一連串身體不適的現象，被家屬緊急送往醫院，當時林姓男學生出現發高燒、神志淡漠的狀況，雙眼腫脹明顯，左眼更是出現了上下瞼無法完全閉攏的情況，浙江大學醫學院附屬第一醫院感染科主任醫師鄭臨表示，林姓男學生的白血球指數達到24000左右，「平時1萬就認為是有感染情况了。」

鄭臨醫師指出，「他患的是膿毒敗血症，這是敗血症中最嚴重的一種。此外還有化膿性腦膜炎，以及腦膿腫、肺膿腫。」而林姓男學生的病況經過確認後，發現是一種名為「耐甲氧西林的金黃色葡萄球菌(MRSA)」的超級細菌侵略後的結果。

鄭臨醫師強調，這一是種抗藥性級強的超級細菌，一般的抗生素根本拿它沒轍，於是醫院方面也選用了兩種最強效的抗生素治療，目前林姓男學生已經有明顯好轉，體溫和血象逐漸恢復正常，眼部腫脹也有減輕的跡象，只是會看起來有點鬥雞眼的狀況，對此會診的眼科醫師表示，「患者的鬥雞眼是因為顱內感染導致動眼神經和外展神經麻痺，如果顱內感染好轉後仍無明顯改善，待病情穩定後轉往眼科進行手術治療」。

他擠顆痘感染...被發病危通知 醫師提醒：這3角區域不要擠！ 他擠顆痘感染...被發病危通知 醫師提醒：這3角區域不要擠！(圖片／翻攝自浙江新聞)

不少人經常會手癢就去擠痘痘，但鄭臨醫師提醒，兩側口角志鼻根連線所形成的三角形區域的痘痘不要擠！這個被稱做「危險三角」的區域的靜脈沒有靜脈瓣，血液因此可以回流，但也容易造成感染。鄭臨醫師透露，雖說林姓男學生擠的痘痘並不在危險三角區內，但面前靜脈的靜脈瓣也相當薄弱，所以也容易有血液回流的情形。擠一顆痘痘差點丟了性命，千萬不要小看這個舉動。

文章來源：浙江新聞

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