買行動電源竟「附贈一台iPhone」 他傻眼私訊老闆…結局超暖

2018年03月17日 07:01 杜炤佑

現代社會「人手一機」，行動電源自然就變成不可或缺的物品。不過日前就有一名網友在臉書發文表示，在網路上購買了一台行動電源，但收到時一打開，店家竟還附贈一台手機，讓他看了相當傻眼，也讓其他網友直說：「老闆太佛心了！買行動店員送iPhone！」

網友16日在臉書社團「爆怨公社」PO文，表示日前網購了一顆行動電源，貨到後便去7-11領取，當時拿在手上感覺包裹有點沉，比想像中還要重。沒想到一拆封後，竟發現除了行動電源外，居然還有一支iPhone手機，讓原PO嚇得說：「老闆，您怎連手機都一起附過來給我啦！」

事後原PO主動私訊賣家，並傳了照片過去，「請問是賣行動電源的老闆嗎？請問這台手機是？」老闆看完連忙說：「我找了好幾天了！原來是跟著包裹一起（寄）出去。」並解釋當時老闆的兒子幫忙測試行動電源，沒注意到就把手機一同寄了出去。原PO也熱心地告知老闆會將iPhone寄回，「我說奇怪怎麼會有那麼好的事情，請給我住址與電話，我寄回去給你。」

事後原PO趕緊私訊老闆。(圖/爆怨公社)

事後原PO趕緊私訊老闆。(圖/爆怨公社)

對此，其他網友紛紛給與原PO讚賞，「誠實的版主給你個讚」、「好好笑的老闆～但買家也很nice，還會幫忙寄回去」、「良心通訊遇到良心買家」、「好險老闆遇到好客人，不然就手機拿走了」。也有網友認為老闆很盡責，「我喜歡這老闆，出貨前有真的實際測試過」、「果然是升級版，超佛心的」、「這個老闆很實在，還測試過。」