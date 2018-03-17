傳聞花蓮善款拿8億補助業者 館長怒批：我要退費！

傳聞花蓮善款拿8億補助業者 館長怒批：我要退費！(圖/館長臉書/本報資料照)

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成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢在17日凌晨得知花蓮政府將地震善款中的8億元，拿去補貼業者與產業紓困的消息，便在臉書直播上表達不滿，並痛批：「真的要這樣搞我要申請退款！」

先前花蓮經過強震後，災情慘重，各界也紛紛踴躍捐款。如今有網友在PTT表示，這些善款共20億元當中，有8億元善款會拿去補貼花蓮縣石材業者和觀光產業紓困，遭外界質疑「捐款亂花錢」。而「花蓮震災善款監督與管理委員會」召集人張善政昨（16）日也在臉書提出3點澄清：「1.如前述，縣政府先向中央申請補助，如果有取得補助，就不用善款。2.這是用於補貼業者申請紓困貸款的利息，本金還是業者要自己償還。所以真有需要紓困業者才會用到。3.這筆錢是暫時預估，縣政府還需要補明確的估算依據。綜合以上，可以知道並未確認這筆經費要支出，網路酸民的言論也純屬造謠！」

傳聞花蓮善款拿8億補助業者 館長怒批：我要退費！ 「花蓮震災善款監督與管理委員會」召集人張善政昨（16）日也在臉書澄清。(圖/張善政臉書)

對此，曾捐款100萬元的館長針對張善政提出的論點，他怒批：「憑什麼拿我的善款貸款給業者？」他認為，想賺利息就會自己去賺，為什麼要給政府賺？政府這樣做有瑕疵。館長表示，目前他會申請退回善款，並另尋其他方法協助花蓮，而不是像政府什麼用途都不給別人知道。

館長在直播中也提出3點：「1.捐款一定要專款專用，款項明細公開化、透明化。2.錢是人民的，出自於愛，並不是讓你們做任何補貼誰誰誰，只有災民夠資格，補貼任何產業他第一個雙手反對，為什麼不補助他的健身館？3.政府要這樣做，以後台灣發生大災都不捐錢了，這些人是否要出來負責？」

最後館長表示：「這些錢無法幫助災民，我沒有辦法喔。每一個人都需要幫助、都有家庭，我也需要政府幫忙，政府只會收稅金還會幹嘛？我要求退款，我不喜歡這樣子，幫我追回，另外想別的方法去捐。捐錢是要幫助花蓮人！」

(圖/館長臉書)
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