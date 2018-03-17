婆婆永遠嫌做不夠！她心酸嘆：我對娘家太不孝了

婆婆永遠嫌做不夠！她心酸嘆：我對娘家太不孝了。(圖片／取自達志影像)

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婆媳間的相處之道，真的是門相當大的課題！有名女網友發文表示，平時該做的自己都會盡力去做，但婆婆卻還是嫌她做不夠，甚至嗆說「回去問你媽怎麼當人家媳婦」，這讓她感到心酸的直呼「我對娘家的媽媽太不孝了」。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「雖然我自認自己不是一百分的媳婦！但是媳婦該做的事情我都盡量去做！」假日在家3餐一定會煮，沒有一次偷懶，但這次掃墓的日子要上班，無法準備祭祖的的物品和食物，就被婆婆否定一切，還說「如何做人家的媳婦，回去問你媽媽！」讓她好無奈。

原PO表示，自己兩個星期才回娘家一次，卻被婆婆嫌次數太過頻繁，她感到相當不滿地說，「你吃我煮的飯的次數，遠遠超越過我媽的次數好幾倍！做的滿身汗卻還被嫌到流口水只因我嘴巴不夠甜，忽然發現我對娘家的媽媽太不孝了...」。

文章一出，引發網友熱烈討論，許多人都對原PO的情況感到心疼，紛紛留言表示，「媳婦不是人嗎？」、「媳婦和女兒永遠是不一樣的」、「雞蛋裡挑骨頭，婆婆看你不順眼，你怎麼做都不會合她的意」、「老公難道都沒有出聲嗎= =？」、「丟給她兒子！神明祖先要最先侍奉的是夫家的子孫又不是媳婦」。

婆婆永遠嫌做不夠！她心酸嘆：我對娘家太不孝了 婆婆永遠嫌做不夠！她心酸嘆：我對娘家太不孝了。(圖片／翻攝自爆怨公社)

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