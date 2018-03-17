喝到爛醉沒洗碗！他寫下「177字文言文」逼老婆清 網笑：要絕筆了

喝到爛醉沒洗碗！他寫下「177字文言文」逼老婆清 網笑：要絕筆了(圖/爆廢公社/達志影像)

友善列印

俗話說「婚姻就像愛情的墳墓」，因為婚後不僅要維持感情，還可能會因為生活習慣互相磨合。日前就有一名網友在臉書發文，表示某天喝完酒後把碗盤丟在水槽裡，然後就瀟灑地進房間睡覺，隔天一早又趕著出門上班，但因為害怕妻子生氣，於是寫了一段177字的文言文訊息給對方，內容曝光後，讓網友全笑翻了！

男網友在臉書「爆廢公社」分享一張對話截圖，內容寫道「親吾愛：昨夜本欲將飧碟洗淨，無奈不勝酒力，和衣一歇不醒，皆因近來長途跋涉早出晚歸，直至今晨猛然驚醒，為五斗又急驅車出行，實無餘力分擔家務。」

第二段接著寫：「盼吾愛體諒！且應歡喜接受，撥空清理，勿累積怨念！則為夫即可專心工作，致力為家庭努力！」文末還署名與日期，「夫筆　戊戌年正月廿」。

喝到爛醉沒洗碗！他寫下「177字文言文」逼老婆清 網笑：要絕筆了 原PO寫了一段文言文給妻子，讓網友全笑翻了！(圖/爆廢公社)

原PO傳了該封訊息給妻子後，便把對話PO上網，並表示：「請問我今晚下班回家，會不會被反鎖在門外啊？」其他網友則紛紛留言，「膝蓋記得勤保養」、「你是不是以為你老婆看不懂哈哈哈哈」、「遺囑寫了沒有？」、「你還用心打文言文跟老婆告知，應該會原諒你吧」、「老婆回：說中文！」、「最後應改為『絕筆』，不用謝我！」、「F老婆！？那A、B、C、D、E去哪了？」

婆婆永遠嫌做不夠！她心酸嘆：... 怕胖奧客狂問問題 店員爆氣：...

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