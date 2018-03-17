怕胖奧客狂問問題 店員爆氣：想減肥就別來麥當勞！

怕胖奧客狂問問題 店員爆氣：想減肥就別來麥當勞！(圖片／取自達志影像)

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／綜合整理

怕胖、想減肥但又想吃速食，最為難的就是被問題轟炸的店員了！一名在知名速食店工作的網友發文表示，經常遇到客人問問題，大多問題都和怕太油、熱量有關，讓本來就很忙的他們感到相當苦惱，讓他不禁直呼，「拜託！怕胖、要減肥，不要跑來麥當勞亂好不好？」

一名自稱是速食店員工的網友在臉書粉專「靠北奧客」發文表示，吃飯的尖峰時段真的忙翻了，但卻遇到客人問說「這個麥香雞是油炸的嗎？」、「你們薯條是動物油還是植物油？」、「薯條熱量很高嗎？大概多高？」、「可樂為什麼不能做半糖的？你們是糖漿打氣不是嗎？」、「為什麼問你熱量問你油你都回答不出來？你們不是有訓練過?這不是基本的嗎？」等問題。

他表示，店內也就兩個服務櫃台，問這些問題就佔去了10幾分鐘，最後該名客人點了「大麥克套餐」，但竟然還向經理客訴他說「店員問什麼都不會回答、回答不清楚沒答案、不會做事就到後台不要站櫃檯」，讓原PO超傻眼。原PO無奈地說，「要減肥，會在意熱量，會怕胖的，就不要踏進麥當勞OK！？點一個大麥克豪邁套餐還跟人家問什麼熱量高不高什麼油，你是腦子進油嗎？」

文章曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「怕肥還踏進麥當勞？我也真的是笑了」、「這世界上真的什麼人都有...太奇葩了」、「87分不能再高了真的」、「客人問說：你們薯條是動物油還是植物油？啊你就回答：跟妳一樣的油。哈哈哈」、「店員真的很辛苦了，何苦這樣為難人家」。

喝到爛醉沒洗碗！他寫下「17... 是真的！吃味精比較健康 專家...

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