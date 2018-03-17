是真的！吃味精比較健康 專家揭秘：跟吃番茄一樣

2018年03月17日 20:07 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

一講到「味精」不少人第一印象都和不健康畫上等號，到底味精該吃還是不該吃呢？就有專家表示，味精是安全的！而且就和吃番茄一樣健康，此話一出顛覆了許多人的想法。

據中央社報導，多數的外食族都會以「用餐後口乾舌燥」來判斷店家湯頭與調味醬中是否添加味精，甚至不少人還會向店家要求不加味精。國立台灣大學醫學院名譽教授盧國賢表示，味精是帶鈉的麩胺酸，屬自然形成的，最豐富的非必需的胺基酸之一。透過麩胺酸鈉的「鮮味」可以替代部份鹽巴的用量，且麩胺酸鈉中的鈉含量只有食鹽含鈉量的三分之一。

陽明大學生理學科暨研究所教授李怡萱表示，腦中的麩胺酸很多，是中樞神經系統最主要的興奮性神經傳導物質，「感覺、情緒、記憶、認知、運動都需要麩胺酸」，一般都透過飲食攝取麩胺酸存在血液中，但因為鈉濃度的關係，很少能進到腦中，體內也有自然調控機制，因此不必過度驚慌吃太多麩胺酸會影響到腦中麩胺酸失衡，而且「吃番茄跟吃味精攝取到的麩胺酸都是一樣的」。

事實上，已故俠醫林杰樑的遺孀、養生專家譚敦慈就曾表示，自己炒菜時不會爆香，但會用「味精」。她指出許多嚷嚷著不吃味精的人，卻會用各種風味調味粉，像是雞粉、鰹魚粉等，其實這些添加了多種化學成分，反而增加身體負擔。她也建議，做菜時有提鮮的需求時，最好就使用成分最單純的「味精」就行了。