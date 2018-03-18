白天正妹晚上變身巨嬰 男友樂當「爸」夜夜餵奶哄睡她

白天正妹晚上變身巨嬰 男友樂當「爸」夜夜餵奶哄睡她(圖/ 翻攝自YouTube影片)

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／綜合報導
美國一名23歲網紅白天像是一般人，晚上卻變成「巨嬰」。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

許多人有各式各樣的癖好，以往太過私密的話都不會掛在嘴邊談論，但現代社會開放，有越來越多人不避諱地大方分享。美國有一名23歲網紅潔絲(Jess)白天像一般人生活，但到了晚上卻變成「嬰兒」，像是喪失所有行為能力，生活中的大小事都要男友幫忙，幫她包尿布、給她吸奶嘴，甚至要說故事哄睡。

綜合外媒報導，來自佛羅里達州的潔絲是一個「成人嬰兒/尿布愛好者(Adult Baby/Diaper Lover，簡稱為AB/DL)」，因此白天時她和一般人沒有什麼不同，可以自己打理所有事，也會和男友史蒂芬(Stephen)分擔家務；豈料到了晚上，潔絲就會變身成「巨嬰」，什麼事都做不了，全都得靠史蒂芬照顧，像是沒有行為能力的小嬰兒。

潔絲每個晚上都會要求男友照顧她，替她「洗澡、刷牙、換尿布、餵奶、說床邊故事、陪她玩耍」，更要男友像「爸爸」一樣哄她、抱抱她，她的房間還佈置成猶如「巨型嬰兒房」。潔絲表示這樣做很有趣，「把自己變得像兒一樣脆弱，反而感到更有安全感，對方也會因為『完全被妳信賴』感到滿足」。

史蒂芬和潔絲都很享受這份「照顧別人」和「被照顧」的關係，她們也強調不曾透過這種角色扮演做出不雅行為。兩人經常將日常生活相處的影片分享到YouTube，至今已超過16萬粉絲追蹤訂閱。

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