休想跟老子比！胖爸與兒子健身爆壯 帥到被認成兄弟

休想跟老子比！胖爸與兒子健身爆壯 帥到被認成兄弟(圖翻攝自IG/robertocasarotto1966_ifbb)

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/綜合報導

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想要瘦身、健身，不只要靠毅力，與朋友或情人一起，更能提高成功率。義大利一名51歲父親，由於平時缺少運動，雖然看起來不胖，但卻擁有一顆圓滾滾的啤酒肚，自從發現兒子開始健身後，為了不輸給他，於是也加入健身行列，沒想到練出一身結實的肌肉，讓人不敢相信他已經是51歲的人夫。

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羅伯托(Roberto Casarotto)原本是一名擁有89公斤的胖老爸，直到2016年開始，他發現23歲的兒子史蒂芬(Stefen)養成健身的習慣，因此也激發他健身的決心，於是兩人開啟了「肌肉養成計畫」，沒想到短短一年的時間，羅伯托就從原本的89公斤瘦到77公斤，圓滾滾的肥肚練成結實8塊肌，更在2017年5月參加人生第一場健美比賽，拿下40歲以上組別第六名的佳績。

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羅伯托表示，還未接觸健身前，他對於自己的身材很不滿意，甚至相當羨慕其他人擁有姣好身材，於是他才下定決心要做改變。每週健身四次，且每次約兩小時，再者從飲食方面著手，降低食用碳水化合物的比例，多攝取雞肉等蛋白質食物，經過多方面的努力，才讓他擁有現今精壯的身材。

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由於外貌起了變化，也經常讓人誤會「許多人看到我們時，都會誤以為我們是兄弟，聽到我的解釋後，他們都感到相當震驚」。也因為外型的改變，讓他重拾自信心，在工作上也提升不少效率「擁有良好的體格，會讓人心理感到快樂，甚至替身體帶來更多的力量」，更呼籲「如果你很努力了，卻還是得不到想要的結果，或許是因為你用錯方法，你應該要詢問專家解決的方式，最重要的是，絕對不要放棄」。

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