邊緣人有多慘？他北上奮鬥半年 下班無人訴苦憂鬱自己吞

2018年03月18日 13:49 邱柏玟

日前，有一名從高雄到新竹工作的男子在《批踢踢實業坊》發文，洋洋灑灑寫出他換工作的關係隻身北上，發現「一個人」好孤單的感想，並提到自己個性孤僻，工作場所交不到朋友，但也無法和家人說怕他們擔心，撐到快得憂鬱症。而大多數網友留言鼓勵，但仍希望他回家走走，「家真的是避風港」。

高雄男16日在《批踢踢實業坊》八卦板發文，講到自己因為換工作所以北上新竹，工作上遇到煩惱卻不知道該找誰講，不像在高雄的時候，爸媽或哥哥姊姊都會關心，陪他聊天、聽他訴苦。但到了新竹工作後，每天過著上班，中午一個人吃飯，下班一個人回到租屋處，再一個人吃晚餐，日復一日，這種無聊生活也維持了半年時間。

他表示，「原本就沒什麼朋友了，有點社交障礙」，現在的他遇到問題也沒有臉跟家人說「我過得不好」，因為他不想讓家人擔心，而且他也覺得自己20幾歲，不該再依賴家人。他忍不住難過地說，「我感覺真的快要得憂鬱症了」、「胸口會悶悶的，很不舒服」，甚至不斷地問自己，「這種生活還要持續多久啊…」

許多網友看完都很鼻酸，紛紛留言鼓勵他、替他加油，「有時間的話去掛身心科，認真的，不要自己悶在心裡」、「以前覺得自己吃很丟臉，後來發覺其實出社會後很正常」、「加油，我過兩年這種生活了」、「找到自己的興趣吧」、「重要的是自己本身的心態比較重要」。

有部分網友則勸原PO可以打電話回家，或是回家看看家人都好，「不要糾結在過去哪一個點上，然後願意敞開心胸的話，你會發現家真的是避風港，這個周末回一趟家，就知道了」、「打電話跟家人說說」、「跟家人聊聊不丟臉」、「你家人一定很希望你跟他們分享的」。