愛豬誤食老鼠藥命危！待宰肉豬救牠一命 扭轉被殺命運

愛豬誤食老鼠藥命危！待宰肉豬救牠一命 扭轉被殺命運(圖翻攝自/ig/livingwithpickles)

友善列印
/綜合報導

美國一對夫妻養了一隻寵物豬，將牠當成自己的孩子照顧，不料他們至紐約遊玩時，愛豬竟誤食老鼠藥，導致牠出現嘔吐、嘴角滲血等狀況，甚至被診斷出活不過6小時，所幸夫婦倆找到一隻待宰肉豬幫忙輸血，才救回牠一命，不過也因這段救命之恩，夫妻倆買下這隻救命肉豬，挽救牠遭屠宰的命運。

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史蒂芬(Stephen Liu)與妻子將寵物豬皮寇(Pickles)視為孩子，讓牠過著吃飽穿暖的日子，不料主人一日帶牠至紐約玩，沒想到之後卻出現呼吸困難、嘔吐及滲血的狀況，夫妻倆嚇壞了，開了一小時的車程至加州大學戴維斯分校獸醫醫院（UC Davis Veterinary Hospital）救治。

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經過醫護人員的檢查後，研判皮寇可能是在紐約住宿Airbnb時誤食老鼠藥，經過救治仍無見好轉，醫生最後只好告知夫妻倆，要做好最壞的打算，皮寇最多僅能再活6小時。夫婦倆非常心痛也很心急，於是想到若替皮寇輸血，或許能救牠一命，兩人便在網路遍尋資料，最終在分類廣告網站Craigslist上，找到一隻待出售的450磅（約204公斤）肉豬。

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夫妻倆趕緊將豬帶至戴維斯分校，並捐血給皮寇，而這方法果真有效，在鬼門關前將牠救回來，而主人夫婦也很感激「捐血肉豬」的幫忙，於是將牠從主人手中買下，並送至動物庇護院養老院，只要他們一有空，就會帶著皮寇來探望牠，不僅讓該名肉豬脫離被宰殺的命運，還有人細心照料。

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