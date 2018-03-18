她的單車遭竊後自製標語嗆小偷 意外看到「人性的美好」

2018年03月18日 15:30 邱柏玟

自己心愛的東西被偷走，難免令人又氣又難過，但遇到了我們該怎麼做？美國紐約有一名女子妮德罕(Amanda Needham)的單車遭竊，她氣得自製一張超大標語擺在屋外向小偷喊話，接下來卻發生一連串她想都沒想到的驚喜事件，讓她感受到「人性的美好」，更看到社會上還是有鼓舞人心的一面。

妮德罕不久前將自己的單車遭竊，特地精心製作標語的故事投稿到《華盛頓郵報》，她認為自己沒有將單車鎖好有錯，但偷車賊絕對有百分之百的錯；她氣得用長8英呎、寬3英呎的瓦楞紙板，在上頭用黃色油漆寫下想和小偷說的話，「給偷了我單車的人，我希望你比我還需要它，那是一輛200美元的二手車，我得騎著它去工作，因為我買不起其他車。下次去偷別人的單車，或是別偷竊了！P.S.把車還來」。

JoAnn Nicolosi（@courtcycles）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 16 日 8:30 上午 張貼

而她認為她居住的社區屢屢傳出單車遭竊，即使她無法將單車找回來，還是決定將標語放在屋外一個星期，想讓大家正視「單車遭竊」這件事。但令她意外的是，幾天後有2名非裔少年到她家門前，其中一名叫麥克(Michael)的扛著一輛登山單車，他說自己也有單車被偷的經驗，想說剛好有多一輛單車就決定帶來給她。

妮德罕開心收下後，沒幾天，又有一名住在紐澤西但在該社區工作的拉美裔女子前來拜訪，她讀了兩遍妮德罕自製的標語，發現她沒有單車騎可能無法上班，於是上門詢問她有沒有可以幫上忙的地方。當天又有另一名白人男子包爾斯(Steve Powers)前來，想用200美元(約新台幣5800元)買下她的標語，還說她的標語有機會在拍賣會賣到4萬美元(約新台幣1160000萬元)。

JoAnn Nicolosi（@courtcycles）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 12 日 11:47 上午 張貼

最後她將標語賣給包爾斯拿到200美元(約新台幣5800元)的購車基金，而她也被大家熱情的關心之舉感動，看到「人性的美好」。妮德罕事後將麥克送她的登山車拿去當地的腳踏車店維修，還將這輛車變成共享單車「#KarmaCycle」，希望能藉由她的故事，讓大家都能感受到這世界還是很美好的。