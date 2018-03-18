家境差想翻身怎麼做？過來人曝經驗：選對科系是關鍵

2018年03月18日 15:40 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

畢業後選科系，是不少學生求學階段最苦惱的事，家裡若是沒有經濟問題，未來想轉換跑道還有轉圜餘地，但家境若不好，該如何翻身呢？有一名網友透露，家境過得並不富裕，所以在選擇未來方向時也需更謹慎，於是分享自身經歷表示「窮家庭想翻身要慎選科系」。

一名即將畢業的研究生在PTT提到，他想分享自身經歷，主要針對家境不好、資質普通、不能失敗需走穩路、想領好一點薪資，給想讓家裡翻身的人建議。由於父母在傳統市場擔任菜販，儘管家境不富裕但仍過得下去，不過父親領有重度精神殘障手冊，他讀大學三年級時，父母便離婚，而兩人也沒有多餘的存款，弟弟也因家裡狀況，自從高中畢業後就簽志願役。由於家裡沒有經濟收入，於是他半工半讀過生活，偶爾向阿公或弟弟借生活費。

從小常聽市場的客人表示，長大想讓家裡翻身，就得好好讀書，也因如此，他為了讀書放棄了自己的興趣，認為讀書才是翻身的唯一方法。不過當時大學考上私大電資，為了讀更好的大學與科系，於是他選擇休學轉學考，並降了一年級，轉學考進成大電資，擔心畢業後找不到工作，於是又念了交大電資研究所，目前正在研發替代役，擔任一線IC設計RD，年薪破百再加分紅。而就他的觀察，分類出不同類組的職業高薪分布，一類組是法商 (前段班薪資高、一般則普)；而二類組則是電資 (平均起薪較高)；三類為醫牙藥 (高)。

選科系還是選學校，哪個重要？一直是許多學生心中的疑惑（示意圖／中時電子報）

原PO更提到「要解決我家的困境，其實就是要靠錢，很慶幸念的是電資。其實高中根本不知道外面的產業如何，都是從高分填到低分，但真的運氣很好，就是上了電資，要是照我的興趣填，現在應該...，電資真的薪水還可以，也足夠改變我家的困境，有時候覺得累的時候，想想家裡的情況，就會有動力繼續往前了」。

許多網友心有同感的表示「台大某些冷門科系的出路甚至比不上元智、逢甲的熱門科系，當然了這不代表學問有優劣之分，只是現實面產業確實存在人才需求差異」、「全世界都一樣，歐美各國都存在不同科系出路差異，頂多是差距沒那麼大或是排序和台灣有點不同。我和原PO家境類似但略好一點，我只能說從真正從社會，底層掙扎過來後才能理解現實的殘酷」。不過也有人認為，科系多樣化很重要「出路是自己走出來的，誰說冷門科系沒有用？如果真的沒用幹嘛不廢除，國家之所以富強，是因為由各種人才所組成」。