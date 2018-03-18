「$45＋$10只要$55」 超商促銷遭網友譏笑：史上最廢

2018年03月18日 16:09 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

超商時常推出促銷活動，但您可曾注意過架上促銷方案藏有亮點？日前有網友走進超商，發現陳列架上掛著聳動告示「45元涼麵＋10元紅茶，只要55元」，讓他忍不住翻了白眼直呼：「史上最廢！」掀起網友熱議。

一名網友在《Dcard》貼出一張照片，表示日前走進超商，看見冷藏櫃陳列架上擺滿各式各樣促銷組合商品，其中這張藍底黃白字告示最為亮眼，「45元涼麵＋10元紅茶，只要55元（原價59元）」，看上去好像哪裡怪怪的，讓他忍不住笑了出來，直言：「真的是我看過最廢的促銷，沒有之一。」

促銷告示曝光後，引起網友熱議，有不少網友看後相當傻眼，直言搭配組合也沒有比較便宜，倒不如分開買或乾脆不買，「那個我可以買原價嗎...」、「差點被騙多買紅茶」、「可惡欺負我不會算數嗎？」；但也有眼尖網友點出「涼麵標價是49元啊」，搭配促銷方案紅茶後只要55元，等於便宜了4元，這才讓人恍然大悟！

事實上，連鎖超商與賣場促銷活動皆由各門市自行決定，此個案也讓不少網友聯想起過去促銷烏龍案例，像是「我記得去年是39元握便當＋麥香=49元套餐」、「上次去寶X，一包濕紙巾$10，特價60包$600，到底哪裡特價？」、「我去特力Ｘ買雨傘，一把799買兩把總共699」、「（可爾必思）那我可以買6個散罐嗎？那層膜好貴要加$20」。

貼文讓不少網友聯想起過去超商及賣場告示牌促銷烏龍案例。（圖／翻攝《Dcard》）