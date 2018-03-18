惡煞深夜尋仇「拖熟睡小孩出來打」 監視器畫面曝光

惡煞深夜尋仇「拖熟睡小孩出來打」 監視器畫面曝光（圖／翻攝黑色豪門企業臉書）

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惡煞持棍闖入民宅畫面曝光。（影／翻攝黑色豪門企業臉書）

雲林縣土庫鎮一戶民宅15日深夜遭一群青少年持棍棒闖入，痛毆屋內一名正在熟睡中的17歲少年，並砸毀門窗、車輛，監視器畫面在網路瘋傳，引起網友熱議，紛紛痛批：「禍不及家人都不懂？」、「台灣真的沒法律了嘛？」

《黑色豪門企業》臉書專頁17日上傳一段影片，並寫下雲林土庫15日深夜22時50分一戶人家遭仇家闖入，「這群人衝入家中並把還在熟睡的小孩拖出來打」、「隔天晚上，遭打的一方找來40至50輛車前往討公道，對方避不見面」。

從影片可見，一群青少年持著棍棒大搖大擺地衝進民宅，毫無發現身影已被監視器畫面拍下，態度相當囂張，而該段影片曝光後，引起網友憤怒，紛紛痛批「你們連孩子都打還是人嗎？」、「連禍不及家人這道理都不懂，完全讓人看不起啊」、「太扯了，直接到人家家打，台灣真的沒法律了嘛？」

另外也有網友質疑影片最後「很面熟」，「不是上個月的車聚嗎？」、「最後的影片很面熟，車子都一樣，跟2年前在屏東集會一樣」。

虎尾分局對此說明，本案於15日晚間即接獲報案，但當員警到場時犯嫌均已逃逸。經警方調查，謝姓主嫌與楊姓男子於農曆年間發生衝突，謝男15日晚間邀集10多名青少年前往楊男住家理論，打傷楊男17歲侄子，並破壞房屋門窗及車輛玻璃後逃逸，財物損失約10萬元。事發後，警方透過監視器已帶回涉嫌打人的許姓少年等4人，將持續追緝謝姓主嫌與其他共犯。

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