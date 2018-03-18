花蓮善款補助業者不只館長氣炸！捐200萬的他也怒了

2018年03月18日 20:36 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

花蓮震災善款被挪用補助受災產業引發社會輿論熱議，政府強調不是直接補貼業者，而是補助業者申請銀行紓困貸款所需支付的利息，對此仍引來外界不滿，「館長」陳之漢17日在臉書直播上表達不滿，要求退款，如今就連在花蓮震災時慷慨捐出200萬的知名團購網執行長「486先生」陳延昶也氣得要討回捐款。

館長17日在臉書直播痛批「憑什麼拿我的善款貸款給業者？」，認為若是花蓮縣政府要將20億善款當中的8億拿去補助給觀光業，那麼他寧可把捐出去的100萬元拿去探視受災戶花掉。

對此，陳延昶也表示相當認同館長觀點，在臉書痛罵：「生意人的損失是營業的損失，跟災民生命與財產損失是不一樣的，怎麼可以把大家捐款拿去給業者？」

他認為，業者要紓困就應該向銀行借錢，而不是將腦筋動在善款上，氣得直呼：「泥Ｘ的，我也要去查看看如何把我捐款拿回來」。

貼文引起網友熱烈迴響，紛紛留言「把我的錢都還來」、「真的很生氣，我們的善心是要協助災戶」、「高雄氣爆的也是被亂搞」、「與其捐款，不如直送資源到災區」、「愛心都這樣被糟蹋掉了」。

而「花蓮震災善款監督與管理委員會」召集人張善政則在臉書上提出3點澄清，強調傳聞為不實謠言：

1、縣政府先向中央申請補助，如果有取得補助，就不用善款。

2、這是用於補貼業者申請紓困貸款的利息，本金還是業者要自己償還。所以真有需要紓困業者才會用到。

3、這筆錢是暫時預估，縣政府還需要補明確的估算依據。