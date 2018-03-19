口乾舌燥喝再多水也無解 小心！可能問題出在這

2018年03月19日 07:15 林嘉三 /綜合整理 郭育祥醫師/授權提供 /綜合整理 郭育祥醫師/授權提供

不是口渴也不是沒喝水，只是無論怎麼喝，都覺得嘴巴好乾，口腔彷彿黏黏乾乾的，好像一張口就有異味，只要一段時間不開口，連講個話都遮遮掩掩覺得不好意思。有的時候連吃東西吞嚥都覺得有困難，就算沒有要吞嚥食物，也常覺得喉嚨卡卡乾乾的，好像有什麼東西哽住沒吞下去一樣，怪彆扭的。這種口腔總是鬧乾旱的情況是怎麼發生的呢？問題很可能出在自律神經系統不協調。

自律神經系統分為交感神經與副交感神經兩大類，從頭到腳分布在全身上下，絕大多數的時候一正一反地作用著，調節著人體多數的生理反應，比方說心跳的快慢、血壓的高低、體溫的冷熱、瞳孔的開闔…以及唾液分泌的多與寡、黏與稀。正常情況下，交感神經作用亢奮時，唾液的分泌會較少且以黏液為主，這是為了避免在危急時刻，過多的液體容易導致噎嗆，而黏液則能提供適度的口腔保濕。副交感神經作用亢奮時，例如我們正在吃飯進食的時候，唾液的分泌則會較多且稀，這是為了幫助我們消化食物並協助吞嚥順利……唾液的分泌當然不是只有二分法這麼簡單，以上舉例僅僅是約略說明它與自律神經的關聯性。

可是當自律神經失調時，對唾液分泌的管控也可能失準，在該分泌的時候不分泌，或者分泌的成分不符合當下的需求，導致生理機制的紊亂，所以口腔應該濕潤的時候，卻感覺很乾燥，就算喝水也無法解渴，甚至越喝越渴，喉嚨還卡卡的好像有異物卡住，這時候該怎麼辦？

【馬上做，改善口乾舌燥的不適】

口乾問題真要說病也不是，但要完全不當一回事恐怕也沒有那麼輕鬆，倘若您的口乾是自律神經系統失調所引起的，徹底治療失衡的自律神經當然是釜底抽薪之計，但那畢竟需要一段時間才能收到成效，有一個簡單緩解的小撇步可以分享，此法可以暫時地讓秀逗的唾腺快速啟動，就是嚼口香糖！建議有口乾困擾的朋友可以嚼無糖口香糖，透過咀嚼的動作，有效刺激我們兩側的唾液腺，讓它分泌唾液濕潤口腔與咽喉，作用遠比勤喝水來得還要快速而直接。事實上，倘若您的口乾是自律神經失調所引起，拼命喝水反而會讓口腔感覺更乾燥喔！因為短時間沖入大量的水分，會稀釋口腔中原有的黏液，使唾液的保濕能力下降，口乾感越發強烈、明顯。

口乾時並非不能喝水，只是要懂得怎麼喝，不是覺得口渴就猛灌水，這樣解不了身體的渴也解不了感覺的渴！建議要把握三個原則：少量、多次、緩慢。少量，一次約莫150cc，避免加重腎臟負擔，同時也能真正有效地啟動新陳代謝；多次意指一天至少喝個10~15次左右不等，緩慢則是希望透過喝水的同時調節呼吸，穩定紊亂的自律神經，以上兩個小撇步，提供給口乾的朋友做為日常居家保健的參考。

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