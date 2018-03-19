21歲辣媽「生四胞胎成裂肚」 網友：世上最美的印記

21歲辣媽「生四胞胎成裂肚」 網友：世上最美的印記（圖／翻攝Doreen Ching facebook）

友善列印
／綜合整理
馬來西亞辣媽Doreen Ching15日在臉書分享懷上四胞胎的心路歷程以及產後妊娠紋照片。（圖／翻攝Doreen Ching facebook） 馬來西亞辣媽Doreen Ching15日在臉書分享懷上四胞胎的心路歷程以及產後妊娠紋照片。（圖／翻攝Doreen Ching facebook）

年輕辣媽常會為了身材而煩腦，許多人一聽到產後可能會有「妊娠紋」就聞之卻步！馬來西亞一名21歲辣媽，日前在臉書上分享懷四胞胎心得以及產後妊娠紋照片，直言「近看你會嚇死....這就是代價」，並表示如今孩子已經生完2年多了，至今看到肚皮還是相當自卑，大嘆：「全世界最不好做的就是媽媽這個職業了」。

馬來西亞辣媽Doreen Ching15日在臉書分享2年前懷上四胞胎的心路歷程，眼見妊娠紋越來越深，讓她感到相當擔憂，「我心想我才21歲那個肚子永遠都這樣我該怎麼辦？」儘管身邊有不少人安慰她，生完過後痕跡會變淺，但她在出產房後看著自己已經卸貨的肚子仍無法接受，眼淚當場飆了出來。

「我的是裂到很嚴重的那種，幾乎皮膚組織都是損壞的，我想過鐳射，但是鐳射根本都不會起任何作用，天天看著、天天糾結，到今天還是一直沒辦法去接受。」她表示至今已經過去2年多了，但每當看到肚皮時還是相當難過，讓原本有自信的她變得相當自卑，「我覺得全世界最不好做的就是媽媽這個職業了！」

照片曝光後，讓網友們感到相當心疼，紛紛安慰「這一道道的疤痕是一個偉大的母親美麗的象徵！至少在我看來它很美！」、「偉大的媽媽！」、「妳很棒的！我為妳驕傲」、「這提醒了我母親和太太的偉大，做牛做馬也要給她們好的生活」。

綜合媒體報導，她還透露，自己剖腹時因為胎盤黏到子宮壁，有出血休克危險，嚴重時必須切除子宮保命，好在醫生急救速度相當快速，短短時間內迅速縫完針，才足以保住母子五人性命。

四胞胎曝光 四胞胎曝光。（圖／翻攝Doreen Ching facebook）
她的單車遭竊後自製標語嗆小偷...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。