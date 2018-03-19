21歲辣媽「生四胞胎成裂肚」 網友：世上最美的印記

2018年03月19日 00:07 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

馬來西亞辣媽Doreen Ching15日在臉書分享懷上四胞胎的心路歷程以及產後妊娠紋照片。（圖／翻攝Doreen Ching facebook）

年輕辣媽常會為了身材而煩腦，許多人一聽到產後可能會有「妊娠紋」就聞之卻步！馬來西亞一名21歲辣媽，日前在臉書上分享懷四胞胎心得以及產後妊娠紋照片，直言「近看你會嚇死....這就是代價」，並表示如今孩子已經生完2年多了，至今看到肚皮還是相當自卑，大嘆：「全世界最不好做的就是媽媽這個職業了」。

馬來西亞辣媽Doreen Ching15日在臉書分享2年前懷上四胞胎的心路歷程，眼見妊娠紋越來越深，讓她感到相當擔憂，「我心想我才21歲那個肚子永遠都這樣我該怎麼辦？」儘管身邊有不少人安慰她，生完過後痕跡會變淺，但她在出產房後看著自己已經卸貨的肚子仍無法接受，眼淚當場飆了出來。

「我的是裂到很嚴重的那種，幾乎皮膚組織都是損壞的，我想過鐳射，但是鐳射根本都不會起任何作用，天天看著、天天糾結，到今天還是一直沒辦法去接受。」她表示至今已經過去2年多了，但每當看到肚皮時還是相當難過，讓原本有自信的她變得相當自卑，「我覺得全世界最不好做的就是媽媽這個職業了！」

照片曝光後，讓網友們感到相當心疼，紛紛安慰「這一道道的疤痕是一個偉大的母親美麗的象徵！至少在我看來它很美！」、「偉大的媽媽！」、「妳很棒的！我為妳驕傲」、「這提醒了我母親和太太的偉大，做牛做馬也要給她們好的生活」。

綜合媒體報導，她還透露，自己剖腹時因為胎盤黏到子宮壁，有出血休克危險，嚴重時必須切除子宮保命，好在醫生急救速度相當快速，短短時間內迅速縫完針，才足以保住母子五人性命。