26歲男迷上直播主「賣房」抖內 半年刷光276萬家產

26歲男迷上直播主「賣房」抖內 半年刷光276萬家產（示意圖非當事人/中新社資料照片）

友善列印
/綜合報導

最近直播風潮盛行，不少直播主靠著表演才藝吸引粉絲抖內(Donate，贊助）。大陸安徽合肥市一名26歲胡姓男子，日前因迷上觀看直播平台，竟將父母留給他的房子賣掉，將60多萬人民幣（約新台幣276萬元）花光，全部用來打賞他喜歡的20幾名直播主，父母事後發現感到相當心痛。

根據《安徽網》報導，26歲胡男於合肥市開了一間理髮店，平時生意不錯，不過從2017年10月開始，胡男就鮮少開門做生意，最後甚至直接將理髮店關掉，胡男的舅舅多次到店裡，卻發現理髮店經常未開門「打樂樂（胡男）電話，他總說在外面吃飯，或者在外面進貨」。之後又發現胡男將房子轉賣給他人，舅舅驚覺不對勁，趕緊通知他的父母。

胡男父母聯絡不上兒子，便從阜陽回到合肥，發現原本給兒子的婚房已轉賣給他人，最後在胡男同學的幫忙下，終於在市區內一處社區內找到人，胡男見到父母後，馬上放聲大哭表示「我把房子賣了，60多萬元全部花掉了」。原來胡男於2017年6月迷上直播，為了能打賞直播主，於是賣掉父母給的婚房，之後便不斷抖內，甚至衝上打賞排行榜。

胡男迷上直播，花光276萬家產（圖翻攝自/安徽網） 胡男迷上直播，花光276萬家產（圖翻攝自/安徽網）

直到12月，胡男將積蓄花光後，才發現事態嚴重，但又不敢面對親友，最後與家人斷了聯繫，甚至因此罹患憂鬱症。胡男父母聽聞後相當傻眼，只好聯繫直播平台，表示胡男的抖內金額相當誇張，不符合平時的消費習慣，再者他又患上憂鬱症，希望直播平台可將打賞的金額全數退款。而直播平台則表示，將會給胡男申訴單，需提供打賞紀錄、病例等證明，若是審核通過便可退款。

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