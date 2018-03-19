中樂透5.5億秒辭職享樂 20年後卻變毒蟲搶銀行度日

2018年03月19日 09:48 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

中樂透是多少人夢寐以求的事，但機率卻是低得微乎其微。美國有一名男子海斯(James Hayes)在1988年就曾被幸運女神眷顧，中了1900萬美元(約新台幣5.5億元)獎金，一夜從保全變富翁；但20年過後海斯竟變成毒蟲，還多次犯下銀行搶案，因為他早已將先前的樂透獎金花光了。

綜合外媒報導，來自美國加州55歲的海斯在20年前是一名保全主管，平時在墳場值夜班，在1998年1月時他買「超級樂透」(SuperLotto)意外中了1900萬美元(約新台幣5.5億元)大獎，他中獎後馬上辭去工作，他當時受訪時還說，打算用這筆錢買房、買車、和女友結婚。

後來他的確有完成自己計畫好的事，但他和妻子因故離婚，他的財產一半被分走，最糟糕的事，海斯更染上毒癮，一個星期得花上1000美元(約新台幣2.9萬元)買海洛英；據悉，海斯將僅剩的600萬元(約新台幣1.7億元)都拿去買毒品。

海斯將獎金花完後變得窮困潦倒，不僅住在廢棄的車庫裡，還多次搶劫銀行，上星期四出庭時，海斯坦承4項搶劫銀行罪，恐將面臨80年徒刑，極有可能死在獄中。光是去年4月到9月間，海斯就搶劫了10間銀行，聯邦調查局在去年10月終於逮捕他歸案。

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