家庭聚餐姊夫小舅子搶買單 看到收據卻讓兩家人氣翻！

示意圖，非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

親戚間一起到飯館聚餐是很稀鬆平常的事情，而男人愛面子，難免會搶著付錢，但搶著搶著誰付了錢可得說清楚，不然可能被坑！大陸徐州一名朱先生一家招待遠道而來的小舅子劉先生一家吃飯，途中兩人居然不約而同偷偷去買單，兩家人事後看到收據才發現他們被收了兩次錢，氣得一行人回飯館理論「討錢」。

綜合陸媒報導，上周末朱男一家和小舅子劉男一家上飯館聚餐，席間，朱男找藉口說要上廁所，其實是趁機跑到櫃台付清983元人民幣(約新台幣4500元)的餐費；後來用餐結束後，兩家人返家的路上聊起用餐心得，聊著聊著才發現原來姊夫和小舅子都有付錢，還被同一個收銀員分別收了983元人民幣(約新台幣4500元)餐費。

朱先生和劉先生拿出用餐收據一看，發現所有內容明細一模一樣，氣得兩家人馬上返回飯館理論；沒想到即使他們拿出兩張一樣的收據，收銀員仍不肯承認自己多收了一次錢，直到飯館經理查帳後確認重複收費的事，收銀員才說自己是工作疏忽，不是詐欺。

劉先生當下被收銀員的態度搞得快氣炸，直接將900元左右人民幣(約新台幣4100元)撕碎砸在經理臉上，一行人便轉身離開。隔天，朱先生直接打電話到相關單位投訴，該飯館也被要求向他們兩人道歉，並得將撕壞的鈔票黏好歸還給劉先生。

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