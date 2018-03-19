新東家以百萬年薪挖角！網友評估兩點 讓他放棄

2018年03月19日 11:03 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

人生抉擇攸關於未來，因此每一個選擇都應謹慎考量。一名現年32歲的網友透露，日前收到前主管以115萬年薪挖角，不過由於他蠻喜歡目前的公司，因此便斷然拒絕，但最近剛好有換房換車的打算，讓他不禁再次思考當初的決定是否正確，也引發網友們討論。

一名網友在《mobile01》提到，目前待的A公司已進去半年，算是大公司且主管人也不錯，上下班時間自由彈性，現階段專心顧單一大客戶，不需要擔心業績，公司的氛圍佳，薪水約年薪95至100萬元，因此可以撥出多一點的時間照顧1歲半的孩子，算穩定、能照顧到家庭的工作。

而B公司則是前主管到新東家開的新部門，年薪介於100至150萬元上下，由於是新產品因此需開疆僻土，對方也表示不一定要每天進公司，而主管對他也不差，只是脾氣硬了一點，當下是考慮到新部門的人力成本偏高，擔心未來做不起來，最後選擇拒絕。但原PO最近想到若有想換房換車，或生第二胎的計畫，雖然有妻子約70萬的年薪，但一年多15至20萬元也不無小補，因此想詢問網友的意見。

許多網友認為，多陪家人比較重要(示意圖/達至影像)

有網友表示，新公司薪水雖然較高，但相對的穩定性低且較累「新公司耶！能開多久不知道，比較累是真的，多那點錢跟負擔的風險」、「創造穩定現金流，不就是最穩定的收入了，再用穩定現金流創造更多收入。Ｂ公司如果作不起來，回的去Ａ公司嗎？這才是最大問題」、「個人認為，穩定才是長久之計，一年多20萬，一個月多1萬6，看你有沒有這麼缺這1萬6，值得犧牲目前的生活來換取新工作」。

還有許多網友認為，陪伴家人的時間比較重要「若還是單身，當然就拼了，都有家庭了，就不用想了。免得去了還不滿一年就被砍了，或工作忙到沒時間，到時你的家庭還能不能顧的住，就很難說了」、「陪小孩無價，覺得至少2.5倍以上才值得」、「有家庭小孩之後，一點點薪水差異是鼓動不了的。我去年也是有朋友打電話問我要不要去他那邊，每年大概多30萬元左右，但是每天大概要9點後才有機會下班，我目前爽爽的6點下班，還能回家幫小朋友洗澡、教他們功課」。

原PO最後也透露，自己在電子業基層擔任業務「兩家公司都是上市上櫃資本額20～30億的公司，其實都還算有發展性，主要是兒子越來越大，又想生第二胎，所以有想換大房的壓力，才會想想覺得一年多個20萬也不錯用」，不過看完網友們的評估後，他也肯定了自己做的最後決定。