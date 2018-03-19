36年後重逢！雙胞胎姊妹出生16天被分送 小學就曾同台演出

36年後重逢！雙胞胎姊妹出生16天被分送 小學就曾同台演出(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

如果明明知道自己有手足，但找了多年都沒找到，那該有多難過！最近大陸浙江省富陽區城南派出所的一名51歲民警趙漢根，因為在當地長途客運站執勤，但遇到一名叫王慧的女子前來請他幫忙，原來她有一個失散多年的雙胞胎妹妹，但兩人出生不到16天就被父母分送，她很希望能找到胞妹。

綜合陸媒報導，11日趙漢根在富陽南站長途客運站執勤，休息時，一名在客運站擔任公車司機的女子王慧直接前來找他幫忙，「我有個事情，能不能幫忙？」她便說了自己有一個雙胞胎妹妹，她們出生16天左右就被父母分別送到其他家庭，過了36年都沒見過她，想麻煩趙漢根幫幫她。

趙漢根回到城南派出所後，隨即透過人口查詢系統找所有與王慧同年同月同日生的女子，沒想到篩選出來還有280人左右；趙漢根想了想，「姊妹是雙胞胎，長得一定很像」，便拿著王慧的照片和280多人一一比對，沒想到有一名長髮女子，臉蛋跟王慧長得非常像，他馬上打電話聯絡，才發現對方居然也是公車司機。

兩姊妹一見面便抱頭痛哭。 兩姊妹一見面便抱頭痛哭。(圖/ 翻攝自微博)

後來趙漢根替兩姊妹約好見面時間，當兩人一見面對視幾秒，就抱著彼此痛苦10幾分鐘，相隔36年才重逢，彼此像是有千言萬語說也說不完。但兩人都對一件事情很感慨，因為在她們7、8歲時，兩人就讀的小學有舉行聯誼表演活動，王慧的同學有告訴她，「排在我後兩排的一個人長得跟我很像，我想去認是不是我的妹妹，但怕老師罵就沒跑過去」。

兩姊妹在派出所裡訴說彼此36年來的點點滴滴，兩人也希望能找到親生父母，而妹妹也說了，當時她的養父母有說，抱她走時有發現她們親生父母身旁有一條6、7歲小女孩的褲子，她們可能還有一個姊姊；而她也推論，親生父母還在的話，現在應該60幾歲了。

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