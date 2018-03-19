夢見嬰靈「古曼童」報明牌 泰男買132張彩券全中獎

2018年03月19日 14:37 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

你相信嬰靈會報明牌嗎？泰國一名50歲男子聲稱，日前做夢夢到「古曼童」託夢，告訴他彩券的中獎號碼，睡醒後他馬上買了132張相同尾數的彩券，沒想到居然全部中獎，一共獲得26.4萬泰銖(約新台幣24.59萬元)，讓他一夕致富。

綜合泰媒報導，居住於大城府（Phra Nakhon Si Ayutthaya）的西提猜（Sitthichai Yoddamnone），宣稱日前他夢見「古曼童」向他託夢，並說出82號這個數字，睡醒後他又問了剛好在神像旁玩耍的孫子「彩券會開出哪個號碼」，沒想到又得到相同的數字，讓他對於「82號」深信不疑，於是走訪各地購買尾數皆為82的彩券共132張，一共花了1萬多元泰銖。沒想到，上週開獎發現這132張全部中獎，一共獲得26.4萬泰銖(約新台幣24.59萬元)。

西提猜購買132張彩券全中，一共獲得26.4萬泰銖(約新台幣24.59萬元)(圖翻攝自/騰訊財經)

而西提猜也透露，這一次並非他第一次中獎，先前也曾有「古曼童」託夢，讓他中了50張彩券，豈料這一次又受到財神眷顧。而「古曼童」在泰國被視為聖物，又被稱為「金童子」、「佛童子」，主要是用泥土或骨灰等做成孩子的模樣，再經高僧加持，讓墮胎或意外過世的孩子靈魂入住，許多泰國民眾認為「古曼童」可以帶來好運。