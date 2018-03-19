哥拉手提醒！女童突蹲下遭奧迪輾斃 母狂拍車門求救

哥拉手提醒！女童突蹲下遭奧迪輾斃 母狂拍車門求救（翻攝杭州網）

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／綜合整理

大陸浙江省杭州市蕭山區杜家塘村一名母親帶著兩名兒女前往上學，母親一邊走路一邊講電話，6歲小女兒走在後方突然蹲下，結果慘遭一輛奧迪Q5休旅車輾過，當場失去生命跡象，母親聽到聲響後嚇到狂拍車門崩潰求救，全程被店家監視器拍下。

綜合陸媒報導，事發於13日上午7時59分，該名媽媽帶著兩名揹著書包的孩子上學，當時路上車輛相當多，從監視器畫面可見，母親走在前頭一邊走路一邊講電話，兩名孩子則跟在身旁，哥哥眼見後方來車急忙靠邊，接著伸手拉妹妹的手提醒。沒想到妹妹突然蹲下，慘遭後方奧迪輾過，當場死亡，此時媽媽轉身驚見女兒被壓在輪胎下奄奄一息，立即衝上前拍打車門，急得不知所措。

男童眼見後方來車急忙靠邊，接著伸手拉了下妹妹提醒。（翻攝杭州網） 男童眼見後方來車急忙靠邊，接著伸手拉了下妹妹提醒。（翻攝杭州網）

後方駕駛及一旁路人見狀後急忙下車查看幫忙，而一旁的店家張姓老闆則說，當時聽見外面很嘈雜，走出店外後發現一名小女孩被壓在輪胎下方，小男孩則站在一旁嚇傻呆了，「女孩鼻子、嘴巴裡都出血，身子被壓，當時就不行了。撞人的是一輛黑色奧迪Q5，開車的是個男的，50來歲。」

張老闆說，當時這輛車開得也不快，很可能是司機一時分了神，沒注意到小女孩突然蹲下去，才會造成意外發生。而肇事邵姓司機則表示，當時剛好對向車輛正在會車，路又窄小，只顧左側，沒注意到右側行人。事發後，女童緊急送往醫院搶救無效死亡，事故具體情況警方還在進一步釐清。

女童不知什麼原因突然蹲下。（翻攝杭州網） 女童不知什麼原因突然蹲下。（翻攝杭州網）
女童遭車輛輾過，母親心急地拍打車窗求救。（翻攝杭州網） 女童遭車輛輾過，母親心急地拍打車窗求救。（翻攝杭州網）
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