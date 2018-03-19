苦命媳婦傳訊求助 黃越綏這一段話讓人驚呆了！

苦命媳婦傳訊求助 黃越綏這一段話讓人驚呆了！(圖片／本報系資料照&黃越綏臉書)

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／綜合整理

俗話說「家家有本難念的經」，因此在碰到家務事難處理時，多數人會選擇尋求專家的意見，就有一名婦人傳訊息向兩性專家黃越綏求助，描述自己在家中的歹命遭遇，對此黃越綏的回覆令不少人驚訝不已。

該名婦人表示，公公中風已經有18年的時間，老公的大哥在公公中風後就以要照顧公公為由，要求將公公名下的房子、車子都過戶給自己，公公答應後沒想過一完成過戶手續大哥就不照顧了。「後續的照顧落在我跟老公身上，我的老公揹公公上樓，脊椎受傷無法工作，我必須扛起家計，還要擔憂公公的照顧費用跟煩惱老公身體，身心俱疲，那時候很想離開家。」

婦人說，老公脾氣好，對於大哥還是很尊重，但自己實在難以認同，可是想到離開家中勢必會造成一團亂，「我必須堅強，但好累。現在我的工作只有賣保養品跟做群購的收入，每天煩憂經濟、煩憂老公身體，我自己也看身心科，靠藥物讓情緒平穩，我不知道自己還能撐多久。」

對此，黃越綏表示，對婦人的遭遇感到不捨，尤其是先生為了照顧中風的爸爸導致脊椎受傷，甚至對於食言而不履行承諾的兄長也沒有任何的怨言，其堪為孝德的表率。黃越綏認為，「你可以不認同但卻不得不尊敬他！」必須把心中的結打開，不去跟大伯大嫂們計較。

再來就是要好好的安慰跟鼓勵先生，尤其要在孩子及親朋的面前給他更多的掌聲。「至於你自己既有多重事業在進行中表示你的能力、才華和人緣是被肯定的，因此要以自己的成就為榮，不要再鑽牛角尖，只有懂得在成就中製造快樂的人，才是真正的幸福者。加油並祝福！」

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