失蹤馬航MH370現身Google Earth？工程師：殘骸滿是彈孔

失蹤馬航MH370現身Google Earth？工程師：殘骸滿是彈孔(圖/新華社)

友善列印
／綜合整理

2014年神秘消失的馬來西亞航空MH370殘骸至今仍未尋獲，今年初美國海底探勘公司（Ocean Infinity）宣布再度重啟MH370搜索工作，當作業進行到第10天時，傳出搜索船從雷達系統上消失長達80小時消息，具體原因無從得知，不過澳洲一名機械工程師、業餘空難調查專家卻爆料，他利用Google Earth找到了飛機殘骸。

綜合外媒報導，2014年3月8日馬航MH370班機載著239名乘客及機組人員，準備從吉隆坡飛往北京，起飛40分鐘後與塔台失聯，中國大陸、澳洲及馬來西亞曾斥資1.6億美元（約新台幣47億元）展開搜索，但始終找不到飛機殘骸，2017年1月宣布計畫中止。

如今四年時間過去了，最新消息指出，澳洲一名64歲工程師麥克馬洪（Peter McMahon）自稱在事故調查領域工作超過25年時間，他向《每日星報》（DAILY STAR）爆料，利用Google Earth找到了飛機殘骸，位於印度洋西南部模里西斯（Mauritius）龍德島（Round Island）以南16公里的海底，並指出搜索人員未曾搜索過此處。

麥克馬洪展示照片，表示飛機在水面下的輪廓相當清晰，並爆料「當局不希望找到這架失事班機的殘骸，因為機身滿是彈孔，若事情公諸於世，只會開啟另一項調查」。他說，目前已將結果交給澳洲交通安全局（ATSB）進行查證，另外透露有4名美國人被派往澳大利亞監督MH370的調查結果，確保所有的訊息不會外洩。

澳洲一名64歲工程師麥克馬洪（Peter McMahon）自稱在事故調查領域工作超過25年時間，聲稱利用Google Earth找到了飛機殘骸。（圖／翻攝自the sun太陽報） 澳洲一名64歲工程師麥克馬洪（Peter McMahon）自稱在事故調查領域工作超過25年時間，聲稱利用Google Earth找到了飛機殘骸。（圖／翻攝自the sun太陽報）
麥克馬洪（Peter McMahon）展示照片，表示飛機在水面下的輪廓相當清晰 麥克馬洪（Peter McMahon）展示照片，表示飛機在水面下的輪廓相當清晰。（圖／翻攝自the sun太陽報）
苦命媳婦傳訊求助 黃越綏這一... 這款停車技術有夠狂 讓人一看...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。