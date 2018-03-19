失蹤馬航MH370現身Google Earth？工程師：殘骸滿是彈孔

2018年03月19日 17:00 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

2014年神秘消失的馬來西亞航空MH370殘骸至今仍未尋獲，今年初美國海底探勘公司（Ocean Infinity）宣布再度重啟MH370搜索工作，當作業進行到第10天時，傳出搜索船從雷達系統上消失長達80小時消息，具體原因無從得知，不過澳洲一名機械工程師、業餘空難調查專家卻爆料，他利用Google Earth找到了飛機殘骸。

綜合外媒報導，2014年3月8日馬航MH370班機載著239名乘客及機組人員，準備從吉隆坡飛往北京，起飛40分鐘後與塔台失聯，中國大陸、澳洲及馬來西亞曾斥資1.6億美元（約新台幣47億元）展開搜索，但始終找不到飛機殘骸，2017年1月宣布計畫中止。

如今四年時間過去了，最新消息指出，澳洲一名64歲工程師麥克馬洪（Peter McMahon）自稱在事故調查領域工作超過25年時間，他向《每日星報》（DAILY STAR）爆料，利用Google Earth找到了飛機殘骸，位於印度洋西南部模里西斯（Mauritius）龍德島（Round Island）以南16公里的海底，並指出搜索人員未曾搜索過此處。

麥克馬洪展示照片，表示飛機在水面下的輪廓相當清晰，並爆料「當局不希望找到這架失事班機的殘骸，因為機身滿是彈孔，若事情公諸於世，只會開啟另一項調查」。他說，目前已將結果交給澳洲交通安全局（ATSB）進行查證，另外透露有4名美國人被派往澳大利亞監督MH370的調查結果，確保所有的訊息不會外洩。

澳洲一名64歲工程師麥克馬洪（Peter McMahon）自稱在事故調查領域工作超過25年時間，聲稱利用Google Earth找到了飛機殘骸。（圖／翻攝自the sun太陽報）