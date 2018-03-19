古代皇帝乳娘是怎麼選出來的？過程太害羞了

2018年03月19日 17:14 李珮雲 ／綜合整理 ／綜合整理

俗話說，一朝得勢雞犬升天，雖然乳娘這個職業前期相當艱辛，不過一旦有幸成了古代皇帝的乳娘，便成了皇儲貴胄，終身富貴。

乳娘這種職業最早出現在戰國時期，《禮記》中就有「士夫之子有食母」之說，也就是說只有天子、諸侯、大夫之子…才有資格聘請乳母。在古代皇宮內，還專門設置「奶子府」，前來應聘的年輕婦女多數在15到20歲之間。

以明朝宮廷為例，乳娘的挑選標準，除了是要端正漂亮、身體健康、無疾病的年輕已婚女子之外，還得要生過兩胎、且3個月前才剛生下第3胎，奶水充足、乳房形狀飽滿；再者，丈夫和孩子也要健康無虞。

根據史料紀載，明朝徵選宮廷乳娘的事由司禮監太監和錦衣衛負責，初選對象是北京附近各縣的軍民之家，符合基本條件的女子還要送到京城，由太監們會商，最後從中選定40人，另有80人做為後備人選。這些入選的女子被稱為「奶口」、「奶婆」，其中，養在「奶子府」的40人，稱為「坐季奶口」，另外80名備選人選則只在官府留名，隨時接受調派補充，稱為「點卯奶口」。

每當宮中有皇子、皇女誕生，這些乳娘就派上了用場，從坐季奶口中挑選合適的人，進宮去哺乳皇子、皇女，正式成為乳娘。如果自己哺育的乳子能坐上皇帝大位，便是享有莫大榮耀，比如漢安帝就曾封自己的乳母王聖為「野王君」、漢獻帝追封乳母呂貴為「平氏君」，更有皇帝甚至直接尊稱自己的乳母為皇太后，可見乳母在乳子心中的地位不亞於親生母親。

歷史上最為人所知的，不外乎是明熹宗的乳母客氏，小時候的明熹宗斷奶後仍離不開客氏，長大登基後飲食還是由客氏負責，她在教導明熹宗長大的過程中，同時也在利用自己的身體優勢勾引明熹宗，歷史上也有許多兩人的風流韻事，客氏不僅勾引明熹宗，還和大太監魏忠賢「對食」（宦官與宮女的結合）、謀害明朝忠良，導致明朝逐漸衰落。

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