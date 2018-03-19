教會外對「苦守11年街友」扔衣灑水 女子下跪道歉了

教會外對「苦守11年街友」扔衣灑水 女子下跪道歉了（圖／爆料公社）

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近日網路上瘋傳一段影片，上周三下午板橋榮光教會前一名女子拿著灑水器，對著街友扔衣服並澆水，接著轉身走回教會內，而男子則眼睜睜看著衣服被淋濕，讓目擊民眾看了相當火大，拿起手機錄影，寫下「雖然不知道發生什麼事，但也沒必要欺負人吧！」

影片曝光後，引起網友熱烈討論，王姓目擊民眾表示，該名趙姓男子在教會外站了快11年時間，人非常好相處，直言：「潑水的行為簡直是在羞辱人，教會應該出面道歉。」但趙男則對此表示不會計較，認為對方是出於善意，「反正我也很少洗澡，她剛好用水幫我沖一下。」、「我讓人詬病的是，我形象太差，頭髮也不剪，會影響教會形象。」

該名對街友潑水的女子於今天下午1時在教會人員帶領下，跪在教會門口前向趙男道歉 該名對街友潑水的女子於今天下午1時在教會人員帶領下，跪在教會門口前向趙男道歉。（圖／爆料公社）

由於影片引起大批網友撻伐，甚至抨擊教會，該名對街友潑水的女子於今天下午1時在教會人員帶領下，跪在教會門口前向趙男道歉，「因為趙先生衣服很髒，他要我幫他清洗一下的動作，對趙先生不禮貌，造成社會大眾的觀感不好，也造成對教會、對上帝一些不好的觀感，誤解教會，這都是我個人的行為，我在這裡對上帝、對教會深深的道歉、也要對社會大眾道歉、也要對趙先生深深的道歉，請大家不要再繼續攻擊教會，謝謝大家。」

另外，也有附近居民替兩人緩頰，表示在看到影片後，再度經過教會門口就順便問了下情況，趙男表示當天是不小心失禁弄髒了衣服，就請教會姊妹幫忙，她灑完水後轉身是準備再去裝水，而這情形也不是第一次了，坦言自己常常在麻煩教會人員，「聽起來他是有讀過書的，也不知為何要如此傳教，把自己弄成這樣，說真的，站在他旁邊說話味道真的不是很好！」

對街友潑水的女子轉身對趙男表示歉意。（圖／爆料公社） 對街友潑水的女子轉身對趙男表示歉意。（圖／爆料公社）
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