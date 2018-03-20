澎湖佛寺驚見納粹圖騰！網友：不能讓德國人看到

澎湖佛寺驚見納粹圖騰！網友：不能讓德國人看到（圖／翻攝臉書《靠北澎湖》）

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糗大了！澎湖馬公市潮音寺近日完成改建，然而卻被眼尖民眾發現左側牌樓上驚見德國希特勒納粹圖騰「卐」字圖樣，引起網友熱議，擔心引來國際輿論抨擊。對此，潮音寺主持法華法師則表示，工人不小心弄錯了，將會立即要求包商改正，感謝各界大德對於潮音寺的關心。

一名網友在臉書《靠北澎湖》PO文「有人認識潮音寺的師父嗎？可否告知他們的卍字有一面放錯方向！！這可不能讓德國人看到！！！」據了解，馬公市潮音寺創建於1963年，主祀釋迦牟尼佛，信徒日眾，1973年興建為三層大殿，成為當時澎湖縣境內最大佛寺。

潮音寺昔日建寺時，材料粗糙，經多年來風吹日曬雨淋、年久失修之下，殿堂破舊不堪，已然成危險建物，經住持法華法師四處奔走募款後，決定原址拆除重建。如今佛寺主體已經完成，兩側牌樓上分別印有卍字圖樣，但左側牌樓卻出現卍、卐圖樣不一景象，讓人不禁聯想起二次大戰希特勒帶領德國納粹圖騰，擔心引來國際爭議，紛紛要求更正。

對此，法華法師則表示，這是工人不小心貼錯了，直到拆除鷹架後才發現，將立即要求包商改正，以端正視聽，並感謝各界大德對於潮音寺的關心。

事實上，無論卐（右旋）或卍（左旋）都是古代宗教信仰標誌，在印度教、佛教、耆那教等宗教中被認為是一個神聖和吉祥好運的標誌，與德國納粹黨的標誌與卐字相似，但仍有著少許差異，納粹標誌的方向通常是黑色向右旋，並呈45度傾斜，而傳統信仰通常則無傾斜，左右旋都有人使用，卍 （左旋）代表愛與仁慈，卐 （右旋）則代表智慧與力量。

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