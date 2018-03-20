入教儀式超狂！先被seafood拿開山刀砍 號稱日後「刀槍不入」

入教儀式超狂！先被seafood拿開山刀砍 號稱日後「刀槍不入」(圖片／翻攝自「每日鏡報」)

友善列印
／綜合整理
(影片／取自Caters Clips，YouTube)

在菲律賓當地有一個教派以「開山刀」劈信徒的方式作為入教儀式，聲稱這種方式可以讓入教者「刀槍不入」，如今教派中也有多達100名的成員，其中不乏有警察、士兵等，不可思議的入會方式也讓人對這個教派產生好奇。

根據英國「每日鏡報」報導，該教派名為「鐵王(Iron King)」，在1970年代時相當盛行，當時主要是為了對付激進穆斯林；然而近日又再度興起，教派中縣有100多名的成員，當中還有警察和士兵。想要入會的人，肚皮、大腿、小腿等都需要被劈多刀，但奇蹟的是這些人卻能毫髮無傷地完成儀式，成功入會。

據了解，此儀式有避邪治病等功效，能讓信徒得當「異於常人的保護」。事實上，菲律賓國教為天主教，「鐵王」這樣的教派在當地被視為邪教，但負責執行儀式的奧里塔（Angelito 'Rambo' Oreta）強調，鐵王絕非邪教，信徒不會生事，且教派的宗旨就是服務同胞和國家。

奧里塔說，其實鐵王的信念從「聖經」以西結書中就能找到根據，「『主之刀』賦予信徒力量與智慧，在受劈的過程中得到保佑，不再是常人，面對敵人時就是神的士兵。」另外，鐵王的信徒每逢周二、五戒色和豬肉，且忌吃狗肉及爆粗口，要萬一破戒，身體將會失去抵擋刀槍子彈的能力。

文章來源：每日鏡報

不想長大？2歲男童聽到「生日... 狂！戰鬥民族士兵閒閒沒事幹 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。