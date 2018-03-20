入教儀式超狂！先被seafood拿開山刀砍 號稱日後「刀槍不入」

2018年03月20日 07:30 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

(影片／取自Caters Clips，YouTube)

在菲律賓當地有一個教派以「開山刀」劈信徒的方式作為入教儀式，聲稱這種方式可以讓入教者「刀槍不入」，如今教派中也有多達100名的成員，其中不乏有警察、士兵等，不可思議的入會方式也讓人對這個教派產生好奇。

根據英國「每日鏡報」報導，該教派名為「鐵王(Iron King)」，在1970年代時相當盛行，當時主要是為了對付激進穆斯林；然而近日又再度興起，教派中縣有100多名的成員，當中還有警察和士兵。想要入會的人，肚皮、大腿、小腿等都需要被劈多刀，但奇蹟的是這些人卻能毫髮無傷地完成儀式，成功入會。

據了解，此儀式有避邪治病等功效，能讓信徒得當「異於常人的保護」。事實上，菲律賓國教為天主教，「鐵王」這樣的教派在當地被視為邪教，但負責執行儀式的奧里塔（Angelito 'Rambo' Oreta）強調，鐵王絕非邪教，信徒不會生事，且教派的宗旨就是服務同胞和國家。

奧里塔說，其實鐵王的信念從「聖經」以西結書中就能找到根據，「『主之刀』賦予信徒力量與智慧，在受劈的過程中得到保佑，不再是常人，面對敵人時就是神的士兵。」另外，鐵王的信徒每逢周二、五戒色和豬肉，且忌吃狗肉及爆粗口，要萬一破戒，身體將會失去抵擋刀槍子彈的能力。