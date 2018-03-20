藥頭出入夜店找獵物！下藥性侵片流出 正宮看完反護航

2018年03月20日 08:38 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

大陸網路上最近瘋傳9段偷拍性愛影片，片中男主角疑似是深圳知名夜店「莉莉瑪蓮」的藥頭，經常在店內尋找身材姣好的正妹，並對其下藥性侵，甚至還給眾人圍觀，行為相當惡劣。影片遭流出後，許多網友也肉搜出他的女友，不過其女友看完並未大怒，反而稱已是過去事，更放話要求網友不要煩他們。

在知名夜店下藥性侵的男子，疑似是深圳藥頭(圖翻攝自微博/再特麼不關注把你腿打折微博)

綜合《微博》消息，在知名夜店「莉莉瑪蓮」下藥性侵的男子，疑似是深圳藥頭，被網友稱為「綠毛渣男」，經常帶藥至夜店裡給富二代們助興，甚至騙年輕女子吃下俗稱「藍精靈（又稱SOSO）」的迷姦藥丸三唑侖，待昏迷後被帶至夜店二樓的廁所性侵，並將過程拍攝下來與朋友分享，由於行徑相當大膽囂張，影片也遭外流引發網友撻伐。

該名藥頭被網友肉搜出來(圖翻攝自微博/再特麼不關注把你腿打折微博)

由於網友反應激烈，綠毛渣男目前已將《微信》朋友圈內容刪除，事後又有網友找到他疑似責怪母親偏袒哥哥，才會害他染上毒癮的影片，還有網友肉搜出他的正牌女友，不過綠毛渣男的女友疑似已知情，對於男友的行為不以為意，更強調自己是見過大場面的人，要求網友不要再打擾他們，讓不少人看了直呼「兩人真的絕配！」

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