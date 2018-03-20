好友結婚借愛車助陣！反被嫌像「靈車」 網：不識貨

好友結婚借愛車助陣！反被嫌像「靈車」 網：不識貨(圖翻攝自/爆怨公社)

友善列印
/綜合報導

結婚時有不少人會向朋友借車「助陣」。不過有一名網友抱怨，日前好友向他借車當禮車，沒想到之後卻聽到朋友嫌他家車像「靈車」，讓他玻璃心碎滿地，因此將照片PO上網，而許多網友紛紛讚嘆原PO的愛車，更表示「你朋友很不識貨！」

一名網友在《爆怨公社》表示，某日朋友致電給他，結婚時想借用他家中愛車使用，原先他拒絕但最後禁不起請求，因此答應，兩人時間與地點都商量好了「就在大喜前夕好友來電表示，各種因素之下，商請小弟我到場參加婚禮，車子就不需要了」，原PO心想並無任何損失與影響，因此也就默默接受了。

不少人結婚時，會向朋友借用愛車當禮車(示意圖/達志影像) 不少人結婚時，會向朋友借用愛車當禮車(示意圖/達志影像)

豈料，之後才得知愛車遭朋友嫌棄「因為我車老被嫌棄、車醜被嫌棄、外型跟不上潮流被嫌棄，風光要嘛要找台新款的。反正叫這台車又不用錢，但這不是錢不錢的問題…，而是找台靈車來幹嘛…」讓他內心相當難過，不認為家中愛車像靈車「就算是！這台還是我們家的寶貝啊！」

許多網友紛紛回覆「凱迪拉克~6年級生最愛這台當禮車！夢幻新娘車種！」、「好復古好有型，顧得很好」、「加長型禮車耶！真是不識貨」、「傻傻的，古董車都天價在算欸」、「你的朋友不識貨，這台凱迪拉克在怎麼說也是有派頭的，內行人都知道的」、「現在的人只愛新的跟潮流的，根本不懂什麼叫意義的價值」。

不過也有網友覺得，照片拍攝角度有點像「是不像，但是你為什麼要在燈籠下拍....有那個fu」、「這照片拍得好，我以為燈籠掛在車上，那就真的像了...」，還有網友幫忙解釋「不是像靈車，而是因為台灣靈車多數都是用凱廸拉克的車款，所以才會讓人直接想到是靈車」。

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