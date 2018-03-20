該不該離職？她試用期請病假 被主管列黑名單

2018年03月20日 12:33 陳慶餘

遇到這種情況，該不該離職呢？一位女網友在「Mobile 01」論壇發文指出，自己今年剛換新工作，但卻因為試用期請病假而被公司的女主管列為黑名單，加上因為績效沒達標心力憔悴，剛好有另外一間公司對她招手，並且願意使用相同薪水聘用她，但她擔心很有可能是另一個火坑，因此不知道是不是該跳槽比較好，只好上網詢問網友意見。

這位24歲的女網友指出，自己在前公司的績效業績一直都是第一，加上一些天時地利與人和，讓她當上了小主管，但一年後她認為該產業發展已到極限，自己也想要多學一點東西，所以決定在去年年底離職，而她換的新工作也很有挑戰性，除了內容不是她所學的專長以外，要開發的外國市場也因為文化差異及語言隔閡，讓多益800多分的她「在外國執行長面前都成了破英文」，但除了工作上的挫折外，人際關係才更令她感到困擾。

原PO提到，自己是台灣區的業務，所以有一個中年女主管在管她，但因為某次她身體不舒服想請假，被女主管以「試用期不能請假」為由拒絕，也讓她成為了主管眼中的黑名單，除了她發餅乾給同事時會刻意跳過她、一起外出吃飯時除了叫她付錢以外，臉都幾乎是臭的，在這樣的氛圍及績效都沒達成的狀況下，她覺得心力憔悴想離職。

女網友說，正好有另一間公司非常想要她，更願意用相同的薪水來聘用她進行行銷操作，但是只會有她一個，老闆也挑明了表示不會再找人幫忙，加上沒有實質的KPI或其他目標制定，讓她覺得實在有點不安，很怕又會是另一個火坑，讓她陷入到底該不該跳槽的煩惱。

文章曝光後，不少熱心網友紛紛出面留言回覆，表示在職場上被中年女主管討厭，基本上就和婆婆討厭媳婦一樣，應該是沒救了，也有人指出原PO才24歲，如果條件真的有自己說的那麼好，根本就不怕找不到工作，如果公司有這麼不理性的主管其實很難成事，盡早離開才是上策。

也有網友進一步分析兩方優劣，指出行銷與業務本質完全不同，「業務是利潤，行銷是費用；業務如果有才，在不管多大多小的組織，收入跟影響力都可以爬到很高，行銷在小公司基本上就是打雜，說好聽是有自由度，說難聽就是巧婦難為無米之炊。如果新的工作行銷只有一個人的配置，那你最要確定的是能不能管理老闆，弄得好，就他最後說了算；弄不好，整天瞎忙，永遠變來變去。你也給不出他要的。」