「太想結婚是件可怕的事」離婚女：結婚千萬別趁早！

2018年03月20日 14:22 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

結婚對於不少女人來說是夢想，也是人生必經的歷程，但結婚之後就如同童話故事般「王子和公主從此過著幸福快樂的日子」嗎？作家黃大米以「前夫很媽寶…離婚女人的體悟：結婚千萬不要趁早！」為題，分享了離婚女子從毀婚、離婚，甚至後來錢財都付諸流水，再從谷底翻身的血淚過程，「再荒唐悲慘的過往，她都可以笑著說，笑讓一切事情變不嚴重，四兩撥千金、雲淡風輕。」

全文開始：

「太想結婚是件很可怕的事。」曉華說得誠懇，她很有資格這樣講，因爲她曾毀婚一次，離婚一次，閱歷不凡。

「我交往兩個月就結婚了。」曉華輕輕鬆鬆地講出這樣驚人的話，大概已經習慣說出這話時，別人獵奇的眼光，她神色未變的開著車，好像剛剛說的是，早餐要吃什麼？或是早安你好之類的問候，駕駛座旁的我，耳朵跟大腦，被她的話嚇到受驚。

【論及婚嫁因買房而告吹 幸福成泡影】

「妳妳妳…交往兩個月就結婚？為什麼這麼猛？為什麼後來離婚？」太多問題了，太多為什麼？人生的起承轉合，每一個轉彎在她身上都是360度的大迴圈。曉華是朋友介紹給我的室內設計師，有張漂亮而精緻的臉，她千里迢迢載我去看過去設計的樣品屋，一路上，她平順的說起那段高潮迭起，卻全然失控的人生篇章。

「我之前有個工程師男友，交往兩年多，追我的時候他都很有空，感情穩定後，他都很忙（笑），有時候一個月才見面一次，有跟沒有差不多，我們決定結婚，住在一起，就可以解決聚少離多的問題。」窗外的風景，隨著車速往前，緩緩後退，曉華用溫柔的語調，倒轉回首她的人生。「買房子的時候，我發現他很自私，要離他公司近，還指定特定社區，房子我在找，他只會動口否定所有的選擇，我好累，兩個人的家，我連一點說話權都沒有，算了，分手吧！」

【口口聲聲沒問題 遇到事情都找媽媽處理】

後來呢？「我遇到前夫，他是個富家子，幽默風趣，可以逗得妳開心大笑，還常常說，沒問題，包在我身上，我可以搞定的。」聽起來是個有擔當的人啊！

「屁啦！會隨便跟妳說，都沒問題都包在我身上的人，根本沒想過問題的嚴重性，隨便下承諾是他們的習慣。」說的也是，誰能掛保證什麼呢？買電器保固期內都會故障，更何況是人生。

「他有天就說，我們結婚吧！我好驚喜，上一場戀愛我就想結婚了，當他這樣說時，我以為他是上天派來幫我實現願望的，戶政事務所印章一蓋，我圓夢了，一場惡夢，哈哈哈。」跟曉華聊天很開心，再荒唐悲慘的過往，她都可以笑著說，笑讓一切事情變不嚴重，四兩撥千金、雲淡風輕。

婚後富家少爺抗壓性很低，頻頻換工作，家用都她在負責，萬一錢不夠，少爺總是說，你去跟我媽媽說，跟我媽媽拿。有時候她多問一句錢花到哪？少爺還會說，對耶！錢花到哪？那個拍胸脯保證什麼都包在我身上的人，其實什麼都靠不住。

【買房承諾均攤房貸 要錢時落井下石讓人心冷】

走上離婚還是跟房子有關，「我用爸爸給我的遺產訂了預售屋，他說會一起出房貸，我付了一百多萬後，手頭清空，跟他開口，他居然說，你買的那房子地點不好，將來也是會賠錢，現在就不要了吧！」錢是人性的照妖鏡，夫妻情薄，先生違背承諾，一毛不幫，曉華投入的一百多萬，建商也不歸還，還頻頻催繳，「我突然了解到，未來我出事，他是不會幫我的，他的人生都是靠媽媽、爸爸、哥哥幫忙，他是大家扶持下長大的人，無法撐住別人的重量，心冷之下簽字離婚。」所有的期待、夢想、幸福，一如放在手上的棉絮，風一吹就散了，散了就沒有了。

【谷底往往是轉機 43歲桃花開愛情不困於年齡】

曉華拿著簡單的行李，遠離台北傷心地，到人生地不熟的台南，擁有室內設計的專業，卻沒有客戶，一切從頭。「我不怕啊！我太想要離開台北了，只要能離開到哪都好。」從接建商的樣品屋設計案開始，她逐漸累積出客戶，「等等跟你談完後，我要去跟我男友吃飯」男友？對，南臺灣的熱情，讓她的桃花朵朵開，她的爽朗、樂觀、吸引了許多人追求，43歲的她，交往的對象是小她8歲企業二代，「我現在的男友對我很好，他心疼我的過去，包容我的一切，我第一次知道原來愛情中，被人照顧是這樣的感覺，我以前一直在付出，一直在付出，卻一直被虧待，真沒想到，到了40幾歲，我才感受到當公主的滋味。」我朋友還虧說，「真沒想到老女人，魅力居然很大。」

這個玩笑話，藏著莫大的肯定。

【人生沒有跨不過去的坎 當你開口笑世界跟著美】

在來回兩小時的行程中，連我都喜歡上曉華，也有幾個體悟：

一、爽朗面對人生困境

她經歷了毀婚、離婚、甚至後來錢財都付諸流水，但她在提起這一切時，往往以哈哈大笑當結尾，讓聊天氣氛不會壟罩在悲傷裡，人都喜歡接觸開朗、樂觀、正面的人，她展現出來的強大生命力，會讓人想幫助她、接近她，而不是同情她，也唯有如此，她才能接案越來越多。

二、外表維持得宜，展現魅力

人性都喜歡漂亮的人、事、物，說穿了，外表是人的第一個內涵，保持良好人人有責，曉華40幾歲了，臉蛋跟身材都沒走樣，猶如20幾歲的少女，當我拿出她的照片時，朋友們都說，這種長相，離8次婚我也可以。

三、工作敬業認真

我的設計案金額不大，她大可設計圖畫一畫，透過網路傳電子檔給我，但她堅持開車帶我去曾經設計的案場，對我逐一解說她的設計理念，對客戶展現最高的服務態度，也能怪她能一卡皮箱來到南部，從O開始，到站穩腳步。

四、結婚不要趁早

結婚是一輩子的事情，不要因為年紀到了、家人碎念、社會壓力而隨便找一個人結婚，18歲時的擇偶條件只要帥就可以，年紀越大時，才會知道外表再帥，個性不合也枉然，拘泥於幾歲前要把自己嫁掉，嫁錯的人的機率會很高，心智成熟時挑的對象才會適合。

人生誰沒有困境、誰沒有低潮，當你能在專業上持續努力、態度上樂觀以對，外表上維持魅力，那看似低潮的關卡，也許正藏著美好未來在等著你。

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