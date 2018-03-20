賣場驚見三寶？車身「1／2在線外」 網推：老司機停法

賣場驚見三寶？車身「1／2在線外」 網推：老司機停法(圖翻攝自/爆廢公社)

友善列印
/綜合報導

台灣三寶多，經常做出讓人大開眼界的行為。高雄一名女網友在購物中心停車場，目擊到一幕奇怪的畫面，有一輛白色轎車似乎無視停車格的白線，僅將車身一半停進車格裡，另一半則是停在車格外，讓她看得傻眼表示「原來真的不會停車啊！」不過照片PO出後，不少網友反而大讚該名車主的停法。

一名女網友在《爆廢公社》PO文表示「我以為我眼花，原來真的不會停車啊！」，照片中一輛白色轎車僅將車身1/2停進車格裡，剩下的另一半則停在車格外，讓她看得相當傻眼，認為太多三寶連車都停不好。不過此文一出，許多網友則是力挺車主「愛車人才懂的」、「老司機的停車法」、「很好呀！方便別人也保護自己的車」、「這樣的停法，隔壁停車格的車主會很感激的」。

有網友則解釋，這種停法主要是預防隔壁車主不小心將自車車身撞凹，也方便對方進出「眼睛睜大點看清楚，旁邊沒有格子並沒有停到兩格，這樣才是有同理心的內行人停車法，既保護自己愛車，也能讓旁邊的車主好上下車，這個我給100分，讚！」、「這樣停車才是好的，方便隔壁車輛上下車，又不怕雙方車輛互敲。最重要的是，完全不會妨礙到他人」，不過也有網友不贊同此作法「愛車沒錯，一個停車格你車停成這樣，還佔據一半的走道，到底是要佩服車主愛車還是車主自私？」

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