是真的！網傳用iPhone搜尋「這個字」 Siri竟推薦A片網站

2018年03月20日 20:36 杜炤佑

現代科技發展迅速，智慧手機的AI系統也越來越進步，日前有一名網友在網上發文表示，某天使用iPhone搜尋時，才打了第一個字，Siri語音助理居然馬上推薦了2個色情網站，讓他看了很傻眼，直呼「什麼鬼！」

網友19日在PTT發文寫道，某天一時興起想研究「面速力達母」（曼秀雷敦）蓋子上的護士是誰，於是拿起了iPhone手機，並開啟搜尋功能，沒想到才輸入3個注音符號「ㄇㄧㄢ」的時候，Siri助理竟馬上跳出建議網站，而且居然是18禁的色情網站，讓原PO相當傻眼，「我應該沒用過iPhone看過奇怪的影片啊？」

原PO在搜尋打上「ㄇㄧㄢ」時，Siri竟推薦了色情網站。(圖/翻攝自PTT)

後來原PO為了證明自己的清白，於是借了一位女性友人的手機來測試，「（她）會看那種網站的機率應該更低」，沒想到經過測試後，果真又跑出相同的推薦網站，「想問問大家，你們的手機也會出現這個情況嗎？」

對此，吸引許多網友紛紛進行實測，「一定是有人教壞你家Siri」、「我的也有耶」、「一定都是收（搜）尋免費」、「有耶...不過1秒後就換成其他內容了，怪？」、「我的很正常耶」、「不然你以為iPhone為什麼賣這麼好」。

經過《中時電子報》記者實際測試，使用iPhone手機輸入「ㄇㄧㄢ」時，Siri不會推薦任何網站，但如果再加上三聲的符號，Siri則會跳出相同的色情網站。據了解，Siri會根據使用者的日常習慣給予建議網站，不過這次出現色情網站，應是建立在網友搜尋的大數據資料庫下，代表著大多數人打「ㄇㄧㄢ」時，最常搜尋「免費」2字，而這詞語也連接上了色情網站。