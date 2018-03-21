送名牌包被嫌到爆！她一招妙計讓媽瞬間改口 網笑翻

2018年03月21日 07:01 杜炤佑

你也有相同經驗嗎？日前有一名女網友在臉書PO文抱怨，表示日前買了一個名牌包給媽媽，卻被媽媽瘋狂嫌棄，然而為了讓媽媽「心甘情願」地收下包包，女網友就想到一個妙招，沒想到果真讓媽媽回心轉意說：「我喜歡！」

女網友在臉書社團「爆怨公社」分享自身經驗，表示日前買了一個名牌包要孝盡媽媽，沒想到媽媽收到貨後，竟然嫌棄到不行，不僅說包包太小，更表明「這個好貴我不敢用啦！」讓原PO相當無奈。

不過為了讓媽媽接受這個禮物，原PO靈機一動，馬上打電話給媽媽的一位好朋友，請她跟媽媽說「很漂亮、很剛好」，沒想到過了一陣子，原PO的媽媽果真傳訊息來說：「包包我要留這自己用，不要換了」、「我喜歡，朋友說很飄（漂）亮」。

原PO說，後來跟媽媽通電話，媽媽說：「有辣（啦），我東西放進去了不會小啦，我本來用看的就覺得很小啊！阿如阿姨說好看啦，月麗阿姨也說好看啦，妳不用轉賣了啦，我東西都移過去了啦！牌子也拆了啦！我自己用就好！」

原PO說，後來媽媽果真回心轉意，願意收下包包。(圖/爆怨公社)

對此，網友紛紛回應「我媽也是這樣，別人說的都好聽都相信」、「我送LV，結果我媽買了一個玻璃箱供在那邊，只差沒拜拜」、「我記得有長輩拿小孩送的LV去菜市場裝魚」、「我很佩服買東西給長輩的勇氣，因為最後的結局就是吃力不討好，被嫌到一個無止盡，給錢最簡單」、「媽媽是捨不得妳花錢買包給她啦」。