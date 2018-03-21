C奶學妹求學長收留 13cm以上「不排斥超友誼關係」

2018年03月21日 08:35 陳慶餘

網友在靠北清大徵學長收留（翻攝臉書）

臉書粉專《靠北清大》近日有一則貼文，讓不少清大男學生通通暴動了！一位自稱條件「158/43/C 長相偏可愛型」的大一女學生，因為受不了室友的生活及衛生習慣，決定要搬出來住，因此想找一個學長收留她，而且若是符合她所設下的條件，她也「不排斥超友誼關係」。

這位自稱是學妹的網友，除了表示會每個月給予2000元房租補貼外，還列了5項條件，包含「身高比她高」、「有汽車佳，沒有的話機車要勁戰或G6」、「13cm以上」、「房間樓層不要太高」、「打game不要太吵」，其中第3項配上她「不排斥超友誼關係」的說法，更是讓不少清大男學生為之瘋狂。

除了有不少人標記朋友來朝聖外，也有不少人留言自曝身家、甚至是幫友人謀福利「台大資工正取身高178騎大B重點下面一大包」、「175公分、福斯Tiguan、30cm、高雄四棟房澄清湖三棟台南一棟、不打遊戲，什麼都沒有就是錢最多」。

不過也有人認為這篇貼文根本就是反串「結果這女的是偽娘」、「肥宅反串，噁」、「建議你在清大夜市租個套房開個工，保證你一個月不只一個男人給你兩千」、「連個圖都沒有自稱可愛型」、「正的話從追求者中選一個就好，何必發文」。