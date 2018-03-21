用詠春把人打到內傷？葉問傳人：問徐曉冬這兩天還能不能吃飯

2018年03月21日 09:36 陳慶餘

丁浩事後受訪時還要記者去問徐曉冬「這兩天還能不能吃飯」（取自YOUTUBE，如遭移除請見諒）

自稱是葉問傳人的詠春拳師丁浩，過去曾不斷向「格鬥狂人」徐曉冬放話約戰，而兩人終於在日前對戰，結果丁浩在短短幾分鐘內就被徐曉冬打到滿臉是血，甚至還數度被放倒，但比賽結束後裁判卻判兩人平手，跌破不少人眼鏡。沒想到在比賽結束後，丁浩竟得了便宜還賣乖，要人去問徐曉冬「這兩天還能不能吃飯」。

在兩人的比賽結束後，不少人都對裁判的平手判決感到相當傻眼，其中裁判數度「飛撲救援」丁浩的畫面更被不少網友調侃「傳武和詠春誰厲害我不知道，但我知道這裁判肯定是丁浩的愛人」、「我覺得詠春這人，搞不好連裁判都打不過」、「這裁判是奔雷手文泰来吧？」

除了比賽的影片被不少網友瘋狂揶揄外，一段丁浩在比賽後受訪的影片也曝光，影片中丁浩表示，自己的量級和徐曉冬不同，自己只有70多公斤，MMA是按體重分級的，「我敢上去打，是不是？徐曉冬比我還先掛彩！」

而丁浩也進一步分析，表示徐曉冬只是抗打能力強一點，當天比賽之後他一點事都沒有，晚上還出去喝了酒「能吃能喝」，並且要採訪的男子去問徐曉冬「這兩天能不能吃飯」，自己下手可能快了一點，「我也不知道打了多少拳，可能有七八九拳吧！」

不少網友在看了受訪影片後，也紛紛無奈的留言表示「輸就輸還講屁話，理由伯」、「要是沒裁判，早就被打到往生」、「佛山沒一個能打的」、「這對局表面上看似是詠春丁浩被打得滿臉是血，但實際上徐曉冬已經深受內傷，不出百年必亡」。