婦女節得獎公布 挖新鮮送給幸運的「妳」們！

2018年03月21日 14:00 綜合整理

《挖新鮮》為了2018年3月8日舉辦的婦女節贈獎活動，已於3月19日結束了。在這感謝的日子裡，是否已對身邊的「她」表示心意了呢？我們即將送出的「精華青春露」、「保濕水凝霜」、「長襪」+「面膜」等小禮物，無疑是為了提醒大家，不管日子再忙再累，我們都要適時放鬆、愛美愛自己喲！現在快動手往下滑看看是哪位幸運兒，獲得此次變美的機會吧！(小提示：快到的母親節，將有更多更大的禮物，敬請期待)

不小心在2018.3.19 的23：59錯過了「婦女節」贈獎的活動，卻還是很想拿禮物嗎？沒關係，我們每周五都會固定舉辦好書的贈獎活動，不用截圖、不用留言。簡單兩步驟，超過一本以上的免費好書通通帶回家！

免費好書通通帶回家

婦女節得獎名單

女王肌密精華青春露(得獎者以臉書姓名公布，以**保護個資法)

女王心機保濕水凝霜(得獎者以臉書姓名公布，以**保護個資法)

HATTER SOCKS長襪+媽祖涼涼面膜x2(得獎者以臉書姓名公布，以**保護個資法)

以上圖片的得獎者，請主動私訊挖新鮮臉書你的聯絡資料

請複製以下訊息，並回傳給【挖新鮮】臉書：

一、 請複製：

【婦女節贈獎活動】

【姓名】真實姓名

【電話】真實電話

【信箱】可連絡之信箱

【領取方式】親領/代領/回郵信封

重要日程：

公布日期：2018/03/21 14：00，公布於活動頁。

(1)親領或代領：2018/03/21-2018/03/31(不含六、日的07：30-16：00)。

(2)回郵信封：需於2018/03/29前寄至本公司(以郵戳為憑)。

領取方式：

(1) 親領：2018/03/21-2018/03/31 (不含六、日的07：30-16：00) 期間內親自於【時報大樓】【近捷運龍山寺】台北市萬華區艋舺大道303號，請1樓警衛撥打分機 2308-7111 #2560 找謝先生領取票券。

(2) 代領：若需委託他人代領，請受託人帶著委託人及自己的身分證，2018/03/21-2018/03/31 (不含六、日的07：30-16：00) 期間內親自於【時報大樓】【近捷運龍山寺】台北市萬華區艋舺大道303號，請1樓警衛撥打分機 2308-7111 #2560 找謝先生領取票券。

(3) 回郵信封：請於收到中獎資訊後，寄「回郵信封」至【時報大樓】台北市萬華區艋舺大道303號】中時電子報 行動應用組收

請注意：需在2018/03/29前寄至本公司(以郵戳為憑)

回郵寄送步驟：

步驟一、請於郵局購買36元資費的「便利包」，約16×28cm

樣式如下連結：

https://www.post.gov.tw/post/internet/Postal/index.jsp?ID=1375868797974

步驟二、附上得獎人身分證影本

步驟三、將此便利包裝進「平信」中，再寄至【時報大樓】台北市萬華區艋舺大道303號，中時電子報 行動應用組收。

步驟四、我們收到您裝有便利包的平信後，將於2018/03/30以前寄還附贈品的便利包寄至您的手中。

【活動規範】

1.一個臉書帳號僅限參與一次本活動。親自領獎時，主辦單位也會核對您回傳的身分證正反面影本是否與您攜帶的身分證正本相符。

檢核時若有誤將不具抽獎資格。如中獎者之身分證明文件有不實、資料不全、錯誤，或冒用、盜用任何第三人資料時，主辦單位有權取消其得獎資格。

2.本活動之中獎者不得要求更改獎項、兌換成等值現金或將獎項轉讓給他人。主辦單位保留隨時修改活動辦法及獎項或終止本活動 或變更同價值商品之權利。

3.抽獎當日，經主辦單位及法務人員見證下透過電腦系統自動抽獎產生幸運得主。

4.本活動獎項寄送地區僅限台、澎金馬，主辦單位不處理郵品至海外地區等之事宜。參加者與本活動，即同意接受辦法注項規範如有違反，主辦單位得取消其參加或獎者資格。

5.若需委託他人代領，請受託人帶著委託人及自己的身分證，並在指定期限內完成領獎，方可領取獎項。

6.主辦單位就本活動參加者之資格，保有審查權利若以惡意電腦程式或其他明顯違反活動公平性之方式，或經查核有不符合本規定參加資格者明顯違反活動公平性之方式，一經本公司發現或第三人檢舉，主辦單位除得立即取消參賽者支參賽得獎資格並得追回獎金品。

7.本活動如有任何因電腦、網路話技術或其他不可歸責於主辦單位之事由，而使參與本活動者登錄之資料有遺失、錯誤或毀損所導致無效情況，主辦單位及其活動小組不負責任何法律責任參加者與得獎者亦不得提出異議。

8.參加本活動之會員視同承認規定效力，如有未盡事宜，主辦單位保留、修改、終止變更活動內容細節之權利，且不另行通知