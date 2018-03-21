2年內讓日本樂天員工都會說英語 他靠這招辦到了！

2018年03月21日 10:45 李珮雲 ／綜合整理；三木谷浩史／商周出版 ／綜合整理；三木谷浩史／商周出版

「再過幾年，我希望大部分的會議都能以英語來進行。」二○一二年一月四日開春演講時，我第一次在員工面前清楚表達這項期待。

每個人都半信半疑，只當三木谷又開始在說些天方夜譚了。有些員工似乎也認為最後一定會取消。

事隔一個月之後，在公司創業以來從不間斷、每週一早上（現在顧及海外員工而改為週二早上）全體樂天員工都要參加的「朝會」上，我進一步宣布將以英文做為企業官方語言。從此之後，漸漸地，資料會報時要用英語，演講時偶爾也要用英語。從四月以後，這個朝會開始規定全面以英語進行，終於員工們的眼神都變了。

更令他們焦慮的是，我決定將「TOEIC（多益）」的分數納入升遷要件。兩年之內，要是沒達到每個職位所設定的分數，不管多老練的開發工程師，或是多有才能的業務，不但不能晉升，連降職都不無可能。此舉令員工們焦慮得如同熱鍋上的螞蟻。因為發覺我是來真的。沒多久，聽說位於品川的樂天東京總公司附近英文補習班，每間都擠滿了樂天的員工。

樂天英語化計畫經媒體報導後，傳來各界回應。正反意見都有，在嚴厲批評的意見中，有某大汽車製造商社長就這個問題發言：

「員工幾乎都是日本人，而且明明是在日本的公司，卻說只能用英語，真是愚蠢！」

樂天員工與其他公司的友人飲酒時，似乎也常被問起英語化計畫的事。有位跳槽到樂天的員工遇見以前同事，對方還擔心地對他說：「要是英文不行的話，你可以再回來喔！」也聽說有工程師被說：「這樣不是很傻嗎？」而這位工程師回答：「因為傻才要做啊！」

雖然可以預料得到在日本國內會有一定的反應，意外的是，連CNN、華爾街日報等國外媒體也注意到樂天的「Englishnization」。Englishnization這個字彙是我自創的，就是英語化的意思。

國家層級也好、企業層級也罷，截至目前為止，一旦提出要以英語為官方用語的言論，就會有反覆的爭論，這次也不例外。像是說：日本人使用英語對話有意義嗎？不會英語的話，聘用翻譯不就好了嗎？只要那些非得用英語的人講英語就好，根本不用要求全體員工都說英語；即使英語已經講得不錯的人，難道就敢與以英文為母語的人在商業上正面交鋒嗎？英語能勝任的傢伙，工作能力不一定也能勝任，不是嗎？難道寧可要一個會英語卻工作能力不佳的傢伙嗎？……等等。

然而我心裡暗自思量著「只不過是英語嘛！」，為什麼大家要說一大堆做不到的理由？總之，不做做看怎麼會知道？

參加背誦測驗的新進員工（圖／商周出版提供）

我暫不理會來自旁觀者的悲觀聲音，逐步展開公司內部的英語化。餐廳菜單內容改成英語一事，在電視或雜誌也曾趣味報導過，然而英語化不僅止於此。公司裡來往的文件、會議上使用的語言，也都階段性切換成英語。讓每個部門競賽多益的分數，每個月在朝會發表前五名及後五名。對於分數無法提升的員工，我們會聘請外部講師開課，或由美國籍員工、英文優秀的日本員工開設特訓課程，或是讓員工到菲律賓進修語言課程。

對於二○一一年的新進員工，我要求他們要在進公司以前取得多益成績六五○分。在分發前，這項要求大約有一百七十人沒有達到。關於這些人，我也考慮過在實行官方語言英語化之前，他們可以被任用的層面，所以在分發工作前，我希望他們在公司裡能將學習英語視為工作。其中，雖然有員工耗費了近半年時間，但最後全部員工都達到六五○分以上，完成工作分發。

這項措施奏效了。在二○一○年十月開始施行時，樂天全部員工的多益平均分數是五二六．二分，但是在二○一二年五月時已經達到六八七．三分了。歷經大約一年半的時間，平均進步了一六一．一分。其中甚至有人進步達四○○分以上。

現在樂天裡的會議有百分之七十二都是以英語進行。儘管英語程度不一，但約有一半的員工已經能以英語執行業務，甚至有百分之三十五的員工使用英語與海外子公司及合作企業溝通。

在日本歷史上，像這樣大規模且激烈進行英語化的企業恐怕是前所未見。樂天的英語化，也許可說是一種社會實驗，經過了兩年的過渡期，正式將企業官方語言切換成英語，在將進入七月的現在，我想讓更多人知道這個社會實驗的假設與驗證的內容。

對於英語化，各有贊成與反對的言論。然而，我們暫且不管「理論」如何，總之先做做看吧！無法如願的話，也可以修正方向。那意味著「只不過是英語嘛！」，另一方面也可以是「可是就是英語啊！」之意。雖然辛苦，不過也因為實際上不斷嘗試錯誤，才會了解到很多事情。因此，就藉由本書全部傳遞給各位吧！

為什麼樂天要將企業官方語言改成英語？其理由，一言以蔽之，就是因為國際性企業都說英語。我認為今後日本企業要是不能成為國際化企業就無法生存，相對地，日本企業只要成功蛻變成國際性企業的話，日本就可以再次繁榮。為了日本的復甦、繁榮，我堅信樂天的實驗會有用的。

本文摘自，商周出版《為什麼日本樂天員工都說英語？（改版）》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！