史無前例！日本樂天英語化 員工上班學英文照領薪水

2018年03月21日 11:54 李珮雲 ／綜合整理； 三木谷浩史／商周出版 ／綜合整理； 三木谷浩史／商周出版

對於二○一一年的新進員工，我（編按：日本樂天集團總裁三木谷浩史）要求他們在進公司之前，多益測驗成績要拿到六五○分。

但是到了四月就職時，全部四百五十八位新進員工中，只有二百一十四人通過標準，有二百四十四人尚未達成。新人研修結束，直到分發工作前，也還有一百七十人沒達到目標。

因此，這一百七十人暫時不分發到任何單位。取而代之的，我讓他們利用上班時間學英語。

當然，這段期間他們只負責學好英語，而我照樣付薪水。

也就是說，我要他們把學習英語當成工作。

當初，學習英語基本上都是由員工自動自發，但是放任自主的方式卻漸漸走到一個瓶頸。

哈佛商學院助理教授尼利那份調查，讓我清楚地看到一些狀況。如前章所述，對原本英語就不好的員工來說，英語化計畫對他們造成很大的負擔，尤其那些因為工作忙碌，沒辦法抽出時間進修英文的員工，心中的不滿更是不在話下。

因此，我覺得必須向員工再次強調：英語，是重要的工作之一。

未通過標準的新進員工不分發到各部門，就是為了讓他們能專心學習英語。

四月中旬到五月之間，我們每週都辦多益團體測驗（六月以後每月二次），先將分數「能見化」，便於進行KPI管理。

透過多益測驗，掌握聽力、閱讀、文法等各項目成績，讓協助英語學習的負責人，根據分數找出每個人學英文的罩門，再就使用教材和學習方式，一對一提供有效的建議。這種諮詢服務我們稱之為「Beat TOEIC（打倒多益）」。

而經過幾次測驗後，弱點在哪顯而易見。根據英語化計畫團隊的分析，這些員工最大弱點在於語彙能力不足。因為所累積的單字量不夠多，在聽力、閱讀上自然拿不到好分數。

參加背誦測驗的新進員工（圖／商周出版提供）

為了解決語彙能力不足的問題，英語化計畫團隊還辦了「多益常見單字背誦測驗」。

由於通過標準的人陸續分發到各部門，未達成目標的人數日益減少。五月舉行「背誦測驗」前，剩下一百位新進員工未達分發標準。所謂「背誦測驗」，就是一早將大家集合在一個會場，花一個小時學習一百個單字。

然後進行測驗，在八分鐘內答完一百題，確認記住單字量有多少，最後必須答對九十題以上才算過關。

過關的人座位會移到前排，可以繼續挑戰下一回合。

沒有通過的人就留在原位，繼續背原來那一百個單字。

經過一個小時，再次舉行測驗。像這樣不斷重複，歷經十回合，每關一百個問題，總共要答完一千個問題，才算是完成「背誦測驗」，之後才能做自主性學習。

之所以每通過一關就換座位，目的是為了提高測驗趣味性。最快的人花兩天，最慢的人大約兩星期，最後終於全員通過測驗。

此外，率領英語化計畫團隊的Kyle，還開辦英語課程，內容涵蓋文法、單字、閱讀長篇文章、聽力等多益測驗項目。這些課程也一樣，不是在上班時間以「外」學習，而是在白天上班時間「內」開課。因為，這是當成工作的英語學習。

宿霧島的語言學校（圖／商周出版提供）

六月下旬起，英語化計畫團隊還將部分沒通過標準的人派到海外進修語言，地點就選在菲律賓的宿霧島。

會選擇宿霧島的主要原因，是因為成本比較便宜，只要到歐美地區的四分之一，而且和日本時差只有一小時，這一點也很具吸引力。

結果派到菲律賓的進修組，從多益分數成長率來看，和留在日本的學習組相比較，顯然成效不彰。不過，在軟化對英語的抗拒感上，卻有顯著效果。回國後，即使之前從沒開口說英語的人，也會自己積極主動用英語進行交談。

經過這一連環推動，未達到分發標準的新進員工大幅減少，在七月即將結束時，只剩下二十三人。

本文摘自，商周出版《為什麼日本樂天員工都說英語？（改版）》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！