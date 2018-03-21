老公與陌生少年落水 妻放棄救夫先救別人孩子

2018年03月21日 12:36 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

陌生人與親友落水，許多人會選擇救親人。大陸浙江寧波有一名人妻，日前眼睜睜看著丈夫與陌生少年落水，但他卻放棄救老公，反而救起少年，最後丈夫也因此喪命，事後該名人妻也說出為何她放棄救丈夫的原因，此番行為讓不少人為之感動。

據《寧波網》報導，一名少年於週日在河邊騎電動單車，期間車子竟突然失控，少年連人帶車墜河，過程恰好被雜貨店62歲老闆丁長明見狀，他一邊呼救一邊找東西救人，當時與鄰居借了鋤頭，但由於鋤頭太短勾不到少年，他趕緊回家拿一根約6公尺的撈魚竿試圖救人，但沒想到魚竿剛好插近河裡，導致丁翁也跟著落水。

丁翁妻子陳宛貞在一旁看見丈夫落水，但她仍選擇繼續救陌生少年，2分多鐘後少年平安獲救，4分鐘後眾人合力救起丁翁，趕緊送往醫院治療仍回天乏術。陳女事後接受採訪表示，20多年前兩人有一個4歲的兒子，當時也意外掉入該河，沒想到當時並無人救他，孩子最後因此喪命，也成為夫妻倆永遠的痛。

對此她難過的說「我對不起老伴，但我了解他，他一定會先讓我救孩子」。村民表示，夫妻倆平時熱心助人，甚至願意捨棄自己的生命，讓他們感到相當不捨，而落水少年的父親也非常感激丁翁捨己救人「這份恩情我永遠不會忘記，也會讓兒子銘記一輩子」。網友也感動的表示「一個平凡人，感動一座城。要讓愛繼續傳下去」、「真英雄」。