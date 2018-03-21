每個月給你五十萬，你敢不敢嫁豪門？

2018年03月21日 14:52 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

結婚不用大豪門，會尊重你的就是「大好門」。

「煩耶！我哪知道啊？知道我還會坐在這裡寫稿嗎？」小娟用力敲打鍵盤，像是跟鍵盤有不共戴天之仇，非得打死每一個字母似的，恨意滿點，讓人想一探究竟。坐在隔壁的奇奇率先發問：「怎麼了？」

「剛剛玲玲姊要我寫一篇怎樣才能嫁入豪門的報導，還要列舉在哪些地方才能遇到有錢的黃金單身漢。你說扯不扯？我如果知道就自己去巧遇小開了，還用得著在這邊寫稿喔。」

碎念歸碎念，小娟還是拿起電話打給頂級婚友社，希望專業的媒人婆可以幫她解答。

原來，今天有一則豪門新聞很熱門，電視台決定大規模報導，於是列出了四篇稿子搭配刊登：「台灣還有哪些黃金單身漢？」「哪些女星嫁入了豪門？」「女生嫁入豪門的命相與八字。」「天涯何處遇小開？」

這些都只是新聞配菜，大主菜是：「女星嫁入豪門獨守空閨，老公月給五十萬，讓女星過著空虛寂寞冷的生活，教人不勝唏噓。」

在這篇報導裡，什麼空虛、寂寞、冷的字眼，我都看不到，腦中迴盪的就只是：五十萬耶！好多喔！我每天上班再怎麼辛苦也沒有五十萬啊！

於是我多方詢問朋友們：「假如給你五十萬的生活費，但是要忍受丈夫天天不在家，這樣的日子，你們可以接受嗎？」朋友們回應如下：

「我可以。我媽說她也可以。」

「我未稅四十八萬就可以含『睡』。」

「五十萬還不用伺候老公很可以，好嗎？」

「總統月薪四十七萬多，五十萬比總統還多耶！」

「五十萬一點都不冷。能月領五十萬生活費，我整個人都在燒，好嗎？」

「年薪六百萬，還有司機、傭人和豪宅，這麼好的待遇哪裡找？」

答案總之是一面倒，大家都可以。唯一不行的是一名少女，她堅定地認為她要一百萬，原來不是不行，是價格未到。

【能大聲說話，無價】

要是每個月給你五十萬生活費，讓你嫁入豪門，你敢嫁嗎？

玩鬧歸玩鬧，認真說來，其實我是不敢和這種背景的人結婚的，我相信可能有許多女性也不敢。

這種媲美中樂透的好事，為什麼會讓人想拒絕？因為那背後藏著許多價值觀的差異與磨合的痛苦。古時候講究門當戶對是有道理的，如果家境懸殊，嫁入豪門將面臨極大的文化衝擊、價值觀衝突與精神上的壓力等等。

首先，這個「嫁」字就有玄機，其實在某種程度上含有「進了他們家的門，就隨著他們家過日子」的意義。例如：一個從小吃路邊攤、喝啤酒長大，無拘無束的孩子，你要她瞬間變成習慣吃米其林美食、熟成牛排、品紅酒的上流人士，根本是要她重新投胎。那不是她習慣的生活方式，無論多好、多頂級、多炫耀，都藏著很多格格不入。

我有個好友小婉就是嫁入了豪門，即使平日在家，她也必須盛裝打扮才有禮貌，多累人啊！

家中有客人時更是不得了。用餐時，大位照家規是留給社會地位最高的人，餐桌上有清楚的尊卑，她的公公還會在大圓桌邊唱名，被點到的要立刻站起來。公公以標準的京片子，像金馬獎頒獎典禮的司儀介紹嘉賓似地，把小婉過去的學歷、工作仔細介紹，她站著從頭陪笑到尾，直到公公說完為止。萬一公公突然與客人聊開了，她就得在一旁罰站，直到忽然被想起。

小婉住在豪宅裡，卻過著很窮的日子，因為丈夫在自家公司上班，而存摺在婆婆手上，他們得向公公領生活費，公公則是向爺爺領生活費──家中能作主的是爺爺。而一如大家所知的，有錢人都很長壽，爺爺的身體很硬朗，一年活過一年，已經九十多歲了，他支配著家中一切的財務，家裡的所有開支都得實報實銷。小婉好多年都沒有買衣服了，因為爺爺不批准，覺得太浪費。

結婚後，小婉辭去了工作，自己沒收入，每個月只有八千元的買菜錢。全家外食不管想去吃什麼，她都會說好，公公提議說去吃一蘭拉麵，她絕對不敢說去吃二蘭或者三蘭，如此地溫順，老實說是因為沒錢可以付帳，只能跟著吃，哪敢還有太多意見。

至於回娘家這件事，是要經過報備、等待批核才能放行。婆婆還常擔心她偷拿東西回娘家。她苦笑說：「我自己都沒錢了，是要偷什麼？」豪門最大的壓力就是階級的打壓與輕視，那種觀念根深柢固，非常難解。

人啊，可以透過努力讓自己的階級翻身，但很難改變自己的出身，那是一種生活上的觀念，日常的習慣。當你自己能賺錢時，何苦為了攀富而去妥協、去委屈、去看臉色？人活著也不過一日三餐，能用多少，多了也不過是數字。得不到尊重與尊嚴，當然也沒有話語權。可以大聲說話，是無價的。

【你的自由，為何要別人來給？】

我有個當高中老師的女同學，參加登山活動認識了她先生，兩人都愛自然山林，超有話聊。丈夫的學歷和收入都差她一點，但她一點也不介意，喜孜孜地嫁了。

普通的婚紗、平價的喜宴，婚後，公婆對她很好，超開心兒子可以娶到一個老師，四處炫耀。她接連生了兩個小孩，公婆搶著幫忙帶孩子，還說希望孫子像媽媽一樣聰明又會念書。她一個月收入六萬多，上美容院做臉保養、買衣服或買包都不用報備，花得很自在。

有天深夜，她開車來接我去吃消夜，我讚揚著說：「你老公很好耶，讓你這麼自由可以出來跟朋友混，都不會管。」

她不解地看著我說：「自由？我本來就很自由啊！我有條件自由，我又不靠他養。我的自由，為什麼要他給？」

這話說得理直氣壯，也看出她在家中多有地位。

我的心得是：女生只要自己能賺錢，真的不用嫁入豪門看臉色。一個會把你當寶、以你為榮、珍惜你，看得見你的好、給你自由的夫家，才是值得選擇的「大好門」。

《本文經黃大米同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》